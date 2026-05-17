Силовики разгромили сеть подпольных лабораторий «Роснано»

В Москве, Краснодаре, Сочи, Воркуте и Гусь-Хрустальном состоялась масштабная операция по задержанию сотрудников госкорпорации «Роснано», которые несколько лет тайно выполняли заказы коллективного Запада.

«Далеко не все эксперименты западные учёные могут провести у себя, часто не хватает квалификации. Вот они и привлекали подчинённых Чубайса, которые готовы за деньги служить кому угодно», – сказал замглавы столичной полиции Валентин Вишневский.

Всего силовиками были задержаны 170 человек, в том числе 35 кандидатов наук. Все они в настоящий момент арестованы, каждому из вредителей грозит до 25 лет заключения.

По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время в госкорпорации пройдут массовые и обыски и аресты – к ответственности могут привлечь даже бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

