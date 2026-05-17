 

Пассажиру запретили летать рейсами Qantas после того, как он укусил бортпроводницу

17.05.2026, 11:48, Разное
Авиакомпания Qantas пожизненно запретила одному из пассажиров пользоваться своими рейсами после инцидента на борту самолета, следовавшего из Австралии в США. По данным перевозчика, мужчина вел себя агрессивно и, предположительно, укусил бортпроводницу, из-за чего лайнеру пришлось изменить маршрут, пишет The Guardian.

Рейс QF21 вылетел из Мельбурна в Даллас 15 мая, однако спустя примерно семь часов экипаж принял решение совершить внеплановую посадку в Папеэте, столице Французской Полинезии на Таити, из-за поведения дебошира. Представитель Qantas сообщил, что другие пассажиры и члены экипажа помогли сотруднице авиакомпании во время предполагаемого нападения. После посадки самолет встретили местные власти, а мужчине запретили летать всеми рейсами Qantas и Jetstar в будущем. После короткой остановки для дозаправки самолет примерно через 35 минут продолжил путь и прибыл в Даллас утром 16 мая.

В опубликованном в соцсетях видео комика Майка Гольдштейна, который был на борту, видно, как мужчина спорит с бортпроводниками и грубо ругается, пока сотрудники пытаются пересадить его в хвост самолета. На кадрах он выглядит дезориентированным: шатается, невнятно говорит и заявляет, что хочет «выйти покурить». В ответ одна из стюардесс сказала, что он ведет себя крайне странно. Сам момент предполагаемого укуса на видео не попал.

