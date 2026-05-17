Honda даст электрическим мотоциклам возможность газовать и вибрировать

В СМИ просочилась информация о патентной заявке от Honda, которая описывает систему имитации механического сцепления и вибрации мотора, предназначенную для электрического мотоцикла. Она не влияет на работу самой машины, но воссоздает тактильные ощущения от езды на мотоцикле с ДВС. Это больше, чем дань моде – человечество оказалось не готово к слишком удобным средствам передвижения с минимальной системой управления.

Электробайки хороши тем, что плавно движутся, не издают шума, а большую часть контроля осуществляет электроника. Как следствие, из «наездника» человек превращается в «пассажира» – машина сама везет его, куда укажет. Это очень удобно в большинстве случаев, но вызывает раздражение у тех, кто хочет чувствовать контроль над техникой.

Предполагается, что имитационная система будет установлена на модель Honda CR Electric Proto – это версия электробайка для гонок. Спортсменам важно чувствовать, как мотоцикл разгоняется, маневрировать дроссельной заслонкой для резкого старта, поэтому электронное сцепление будет регулировать мощность двигателя пропорционально работе заслонки. А в рукоятках мотоцикла установят вибромоторы, чтобы гонщик лучше чувствовал, как машина «отзывается» на его действия, хотя это все равно останется имитацией.

Одним из дополнительных аргументов создания таких систем является обучение молодых гонщиков. Так им будет проще пересесть с мотоцикла с ДВС на электробайк. Плюс тактильные ощущения не дают совсем расслабиться – гонщик сохраняет чувство ответственности за вождение и не будет всецело доверять электронике, что снизит потенциальные риски.Источник — AMCN