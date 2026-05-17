 

Зеленский прокомментировал массированный удар по Москве

17.05.2026, 12:19, Разное
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Московскому региону, нанесенный ВСУ в ночь на 17 мая. По российским данным, погибли три человека, 17 получили ранения.

«Это ответ на затягивание войны со стороны Кремля и постоянные атаки по украинским городам и общинам. На этот раз украинские удары достигли Московского региона, несмотря на то, что именно там сосредоточена одна из мощнейших систем противовоздушной обороны России», – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что расстояние до целей превысило 500 километров, отметив, что в Украине продолжаются работы над созданием дальнобойных дронов и ракет, и поблагодарил ВСУ за точность и результативность ударов.

Российские СМИ и, в частности, агентство ТАСС называют последнюю украинскую атаку самой мощной с начала 2026 года, говоря об уничтожении и перехвате 556 БПЛА, но не уточняя, сколько летательных аппаратов достигло цели. Украинские СМИ говорят об одном из самых мощных ударов с начала полномасштабного российского вторжения.

