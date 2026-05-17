В Китае приговорённому к расстрелу губернатору изменили один иероглиф в имени и отпустили на свободу

Власти КНР придумали, как решить проблему переполненности колоний для смертников, не прибегая к формальному помилованию. Судьи начали массово подменять документы осуждённых – изменение одной черты в фамилии полностью обнуляет состав преступления.

Бывший губернатор Чжан Вэй вышел на свободу после того, как судья дописал к его фамилии горизонтальную черту – отныне он не Чжан, а Чжань. Таким образом, исчезли основания для лишения его свободы, и он вышел из тюрьмы в тот же день. Теперь бывший чиновник проходит курс реабилитации в Монте-Карло, раздаёт интервью и пишет книгу «На свободу с чистой совестью».

В Верховном суде пообещали вскоре освободить ещё три тысячи заключённых, которым изменят отчество или перепутают цифры в дате рождения.

