Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1544-й день войны

Минобороны РФ 17 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и отряда спецназначения в районах населенных пунктов Бачевск, Великая Рыбица, Дегтярное, Рясное и Катериновка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника тяжелой механизированной, двух механизированных, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Плоское, Рясное, Белый Колодезь, Бугаевка и Волоховка Харьковской области. Противник потерял до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Касьяновка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Пискуновка, Краматорск, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пехотной, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Великомихайловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Лесное, Заливное, Долинка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял более 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 147927 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29341 танк и другая боевая бронированная машина, 1722 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34965 орудий полевой артиллерии и минометов, 61796 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.