Исследование с почти миллионом участников показало: распространенная привычка связана с риском развития рака

В этом исследовании вид напитка отходит на второй план. Ключевым фактором риска, считают ученые, выступает температура. К такому выводу подводят результаты крупного анализа, охватившего почти миллион человек. Авторы подчеркивают: риски оказались схожими и для чая, и для кофе, и для напитков с молоком или без него. Иными словами, значение имеет не содержимое чашки, а то, насколько она горячая.

Два массива данных, почти миллион участников

Исследование опиралось на две крупные британские когорты — Million Women Study и UK Biobank. В сумме в работу включили сведения о 977 282 участниках. Сами авторы называют свою работу крупнейшей на сегодняшний день в области изучения связи горячих напитков с раком пищевода.

Участникам в обоих массивах задавали схожие вопросы. Их спрашивали, какой температуры напитки им нравятся — «очень горячие», «горячие», «теплые» и так далее. Отдельно фиксировалось, сколько чашек чая и кофе человек выпивает за день.

Цифры, которые говорят сами за себя

Результаты показали заметную разницу в рисках. Те, кто предпочитал «очень горячие» напитки, сталкивались с плоскоклеточной карциномой пищевода (СКК) в 3,17 раза чаще, чем любители «теплых» напитков. Здесь учитывалась и частота употребления. Для тех, кто выбирал «горячие» напитки, риск оказался на 69 процентов выше, чем у приверженцев «теплых».

Обнаружилась и связь с количеством. Участники, выпивавшие шесть и более горячих напитков в день, имели на 71 процент более высокий риск СКК по сравнению с теми, кто ограничивался меньшим числом. Температура напитка при этом тоже принималась в расчет.

Сколько случаев удалось бы избежать

Наблюдательные данные не доказывают причинно-следственную связь. Однако авторы делают осторожное предположение: даже небольшое снижение температуры могло бы предотвратить значительное число случаев СКК.

Если допустить, что связь между температурой и риском действительно причинная, то доля предотвратимых случаев рака пищевода составила бы 14 процентов. Это при условии, что любители очень горячих напитков перешли бы на просто горячие. В пересчете на национальные показатели заболеваемости в Великобритании речь идет о 440 предотвратимых случаях в год.

Что было известно до этого

Десять лет назад Международное агентство по изучению рака (IARC) отнесло очень горячие напитки с температурой выше 65 °C к категории «вероятно, канцерогенные для человека». Это решение 2016 года опиралось на данные о матэ — травяном напитке из Южной Америки, который принято пить при очень высоких температурах. Именно тогда появились доказательства его связи с повышенным риском рака пищевода.

Матэ обычно употребляют при температурах до 70 °C. Но данные о горячих напитках при более низких температурах долго оставались неубедительными. Как поясняет эпидемиолог по питанию Керен Папьер из Оксфордского университета, международные работы уже некоторое время показывают: употребление таких напитков, как мате, при очень высоких температурах связано с повышенным риском некоторых видов рака пищевода. При этом оставалось неясным, распространяется ли это на температуры, характерные для западных стран.

Ограничение, о котором важно помнить

Слабое место работы состоит в том, что ученые не измеряли фактическую температуру напитков участников. Фиксировались только субъективные предпочтения: «очень горячий», «горячий», «теплый» и так далее. Будущие исследования могут уточнить этот момент. Пока же авторы допускают, что даже температуры ниже указанных в отчете IARC (выше 65 °C) способны повышать риск.

Что говорят механизмы

Биологические механизмы в этом исследовании не изучались. Однако ученые обращают внимание на эксперименты с животными. Они показали, что очень горячая вода (70 °C) способствует предзлокачественным поражениям и некрозу пищевода, тогда как прохладные напитки такого эффекта не дают. Наиболее вероятный механизм — термическое повреждение. Оно может нарушать целостность слизистой и запускать канцерогенные процессы.

Результаты работы ученых опубликованы в International Journal of Cancer.

Изображение: разработано Мagnific.

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