Исследование показало различия в чтении с бумаги и с экрана

Новое исследование показывает: читатели бумажных книг оказываются глубже вовлечены в историю, чем те, кто читал тот же самый материал на цифровом устройстве. Ученые из Токийского университета провели эксперимент, в котором 25 добровольцев читали один и тот же текст сначала на бумаге, а затем на планшете. Это позволило сравнить активность мозга каждого человека при разных форматах. Все участники получили задание и несколько вопросов, на которые им следовало дать ответы после изучения текста манги.

Во время выполнения заданий команда использовала магнитно-резонансный томограф для измерения активности в определенных зонах мозга и обнаружила несколько интересных различий в активности двух тестовых групп. Хотя участники одинаково точно отвечали на вопросы в обоих случаях, тем, кто начинал чтение с планшета, а заканчивал на бумаге, требовалось значительно больше времени, чтобы ответить на сложные сюжетные вопросы. Сканирование мозга также выявило существенную разницу в активности в зависимости от того, на каком носителе был прочитан текст.

У тех, кто сначала читал на бумаге, наблюдалась сниженная активность в лобных долях мозга, связанных с речью. Это позволяет предположить, что восприятие информации с бумаги дает мозгу возможность организовать детали повествования с меньшими усилиями, снижая нагрузку в дальнейшем. По мнению старшего автора исследования, нейробиолога Куниеси Сакаи, аналогичные результаты, скорее всего, были бы получены и при чтении романов, поскольку сюжетные линии и контекст в манге и прозе практически идентичны. Одним из преимуществ манги было визуальное повествование, облегчающее понимание сцен.

Отмечается, что полученные выводы носят предварительный характер. Несмотря на ограничения, работа открывает интересные возможности для дальнейших изысканий. «Используя тот же метод, мы сейчас изучаем влияние письма от руки по сравнению с набором на клавиатуре, — говорит Сакаи. — Преимущество бумаги не только в том, что она развивает память, внимание и эмоциональную вовлеченность, но и в том, что она задействует язык и мышление, требуя вдумчивого чтения».Источник — University of Tokyo

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