Искусственное яйцо из США поможет возродить гигантских вымерших птиц

Компания Colossal Biosciences из Техаса заявила о разработке технологии «искусственного яйца» полного цикла для выращивания эмбрионов птиц вне скорлупы. Такие разработки ведутся с 1980-х, в основном в научных целях – на выращенных птенцах изучают генетические аномалии и тестируют медикаменты. Но представители Colossal Biosciences решили пойти дальше и возродить с помощью яйца-инкубатора таких вымерших гигантов, как моа и дронт.

Биоинженеры компании утверждают, что им удалось решить главную задачу – обеспечить естественное поступление кислорода через мембрану и новую полускорлупу с решетчатой конструкцией. Ранее кислород внутрь искусственного яйца приходилось подавать принудительно, что создавало огромные риски для развития эмбриона и требовало скрупулезного контроля.

Другим важным аспектом новой технологии является ее масштабируемость, которая позволит выращивать яйца огромных размеров. В Colossal Biosciences хотят провести генетические модификации эмбрионов эму и никобарского голубя, чтобы на их основе получить эмбрионы моа и дронта. Вырастить такие яйца, которые в 80 раз больше куриного, можно только в искусственном инкубаторе — но и это под вопросом.

Дело в том, что с биологической точки зрения желток яйца – это одна гигантская клетка, заполненная питательными веществами и подготовленная к развитию в ней эмбриона. Нельзя просто «растянуть» оболочку и накачать клетку дополнительным материалом, так как непонятно, как это скажется на ее жизнедеятельности. Да и развитие эмбриона – сложный процесс, уникальный для каждого вида птиц. С другой стороны, в Colossal Biosciences говорят, что их новая полупрозрачная мембрана как раз и предназначена для наблюдения за всеми процессами, что позволит решить эту задачу.Источник — Colossal Biosciences