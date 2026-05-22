 

Искусственное яйцо из США поможет возродить гигантских вымерших птиц

22.05.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Компания Colossal Biosciences из Техаса заявила о разработке технологии «искусственного яйца» полного цикла для выращивания эмбрионов птиц вне скорлупы. Такие разработки ведутся с 1980-х, в основном в научных целях – на выращенных птенцах изучают генетические аномалии и тестируют медикаменты. Но представители Colossal Biosciences решили пойти дальше и возродить с помощью яйца-инкубатора таких вымерших гигантов, как моа и дронт.

Биоинженеры компании утверждают, что им удалось решить главную задачу – обеспечить естественное поступление кислорода через мембрану и новую полускорлупу с решетчатой конструкцией. Ранее кислород внутрь искусственного яйца приходилось подавать принудительно, что создавало огромные риски для развития эмбриона и требовало скрупулезного контроля.

Другим важным аспектом новой технологии является ее масштабируемость, которая позволит выращивать яйца огромных размеров. В Colossal Biosciences хотят провести генетические модификации эмбрионов эму и никобарского голубя, чтобы на их основе получить эмбрионы моа и дронта. Вырастить такие яйца, которые в 80 раз больше куриного, можно только в искусственном инкубаторе — но и это под вопросом.

Дело в том, что с биологической точки зрения желток яйца – это одна гигантская клетка, заполненная питательными веществами и подготовленная к развитию в ней эмбриона. Нельзя просто «растянуть» оболочку и накачать клетку дополнительным материалом, так как непонятно, как это скажется на ее жизнедеятельности. Да и развитие эмбриона – сложный процесс, уникальный для каждого вида птиц. С другой стороны, в Colossal Biosciences говорят, что их новая полупрозрачная мембрана как раз и предназначена для наблюдения за всеми процессами, что позволит решить эту задачу.Источник &#8212 Colossal Biosciences

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

22.05 / Глава национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку

22.05 / Трамп не будет присутствовать на свадьбе своего старшего сына

22.05 / Путин назвал «терактом» удар по колледжу в ЛНР и поручил минобороны РФ «подготовить ответ»

22.05 / Мэрия Магадана поблагодарила самого активного жалобщика на неправильную парковку, опубликовав его ФИО и адрес

22.05 / Минюст России обновил реестр «иноагентов», включив в него журналистку Ольгу Орлову

22.05 / Пенсионерам с пенсией выше средней по стране запретят подбирать просрочку на задворках супермаркетов

22.05 / Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

22.05 / СК РФ провел обыски в Институте философии РАН из-за переводов Аристотеля

22.05 / Бизнес-джет Otto Phantom 3500 откажется от иллюминаторов ради превосходной аэродинамики

22.05 / Президент своим указом запретил падение акций VK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике