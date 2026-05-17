Индийские и пакистанские дворники устроили массовую драку в Ивано-Франковске из-за вопроса «Чей Кашмир?»

Дворники-мигранты из Индии и Пакистана, прибывшие около недели назад работать на Западную Украину, устроили массовую драку в центре Ивано-Франковска. Причиной стал спор о принадлежности Кашмира.

В потаске в традиционном формате «стенка на стенку» принимали участие до 50 человек, а началось всё с того, что дворник Нарундрахмуд Раджачаллу подошёл к группе пакистанцев и крикнул: «Чей Кашмир, заробитчане?». Поначалу они не поддались на провокацию и посоветовали индийцу возвращаться в свой район, но он не унимался и всё-таки исчерпал терпение оппонентов.

Массовая драка спровоцировала ещё несколько мелких стычек в других местах компактного проживания гостей из Индии и Пакистана. Несмотря на то, что полиция предпочла не вмешиваться, стычки вскоре завершились сами – узнав о прибытии в город группы трудовых мигрантов из Бангладеш, индийцы и пакистанцы объединились и вместе пошли их бить.

