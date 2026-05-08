 

Госдума разделит анекдоты на уголовно и административно наказуемые

08.05.2026, 13:15, Разное
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, вводящий двухуровневую классификацию противоправного юмора. Документ, разработанный межфракционной группой во главе с представителями «Справедливой России», делит все анекдоты на категории в зависимости от тяжести последствий для общественной нравственности. Как пояснили авторы, ранее судебная практика уже испытывала трудности при квалификации шуток, и новая система призвана внести ясность.

К административно наказуемым отнесены анекдоты, содержащие «лексику, потенциально формирующую легкомысленное отношение к институтам власти», а также шутки про зарплаты бюджетников и качество дорожного покрытия. За их публичное исполнение предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей или обязательные работы по изучению официальных сатирических изданий. Уголовная же ответственность грозит за анекдоты, «посягающие на основы конституционного строя и духовные скрепы» – в частности, за истории про депутатов и их обещания, а также за любые сюжеты, где фигурируют иностранные агенты в положительном контексте. Тяжесть наказания будет определять экспертный совет, в который войдут профессиональные юмористы с государственной аккредитацией.

«Мы не против юмора как такового, но анекдот анекдоту рознь, – заявил глава профильного комитета Николай Новиков. – Одно дело – безобидная шутка про мужа, вернувшегося из командировки, и совсем другое – когда предметом осмеяния становятся стратегические решения. Мониторинг показал, что 72% граждан и так не приемлют шутки об армии, так что закон отражает уже сложившийся общественный запрос». Новичков также уточнил, что анекдоты про Чапаева и Штирлица проходят по категории «исторически нейтральных» и пока остаются в правовом поле. Закон вступит в силу с 1 апреля следующего года.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

