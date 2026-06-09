 

Главный прокурор МУС отстранен от должности из-за дела о сексуальных домогательствах

09.06.2026, 6:05, Разное
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Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан временно отстранен от работы до проведения голосования стран-участниц Международного уголовного суда по поводу его дальнейшей судьбы, сообщил руководящий орган суда по итогам расследования выдвинутых против Хана обвинений в сексуальных домогательствах.

Руководящий орган МУС направит свое заключение всем 125 старанам-участницам суда, которые, как ожидается, позже проголосуют по вопросу возможного смещения Хана с занимаемой должности.

Дипломатический источник, ознакомленный с решением, сообщил, что исполнительное бюро постановило, что Хан совершил серьезный проступок (речь идет о «сексуальных взаимодействиях без обоюдного согласия»).

Карим Хан с мая 2025 года находится в отпуске на время расследования. История вокруг главного прокурора МУС приобрела дополнительный политический резонанс на фоне споров вокруг ордеров суда и давления на Гаагский трибунал со стороны США и других стран.

Хан, который ранее выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с войной против ХАМАСа в секторе Газы, категорически отрицает все обвинения.


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