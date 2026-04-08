Глава ЦПК — «Российские космонавты в ближайшие 50 лет отправятся на Марс»

Глава Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко накануне 65-й годовщины первого полета человека в космос рассказал о задачах, стоящих перед отраслью.

Он заявил, что РФ налаживает развитие технологий для миссий в дальний космос, и пилотируемая миссия на Марс может быть осуществлена в течение следующих 50 лет. «Требуется создать необходимые для длительного путешествия к Марсу системы жизнеобеспечения и радиационной защиты, а также разработать новые двигательные установки», – отметил Кононенко.

Рекордсмен мира по суммарному пребыванию на орбите выразил уверенность, что радиация больше не будет помехой для дальних путешествий в космосе. По его словам, созданные в РФ современные защитные покрытия более эффективны, чем классический алюминий, и позволят решить эту проблему.