 

Глава ЦПК — «Российские космонавты в ближайшие 50 лет отправятся на Марс»

08.04.2026, 19:53, Разное
Глава Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко накануне 65-й годовщины первого полета человека в космос рассказал о задачах, стоящих перед отраслью.

Он заявил, что РФ налаживает развитие технологий для миссий в дальний космос, и пилотируемая миссия на Марс может быть осуществлена в течение следующих 50 лет. «Требуется создать необходимые для длительного путешествия к Марсу системы жизнеобеспечения и радиационной защиты, а также разработать новые двигательные установки», – отметил Кононенко.

Рекордсмен мира по суммарному пребыванию на орбите выразил уверенность, что радиация больше не будет помехой для дальних путешествий в космосе. По его словам, созданные в РФ современные защитные покрытия более эффективны, чем классический алюминий, и позволят решить эту проблему.

ПОСЛЕДНЕЕ

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

09.04 / Канцлер Германии осудил Израиль и сообщил о начале переговоров с Ираном

