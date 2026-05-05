 

Гидеон Саар встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

05.05.2026, 17:33, Разное
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, находящийся в Берлине, встретился во вторник, 5 мая, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе встречи стороны обсудили отношения между странами, а также различные политические и региональные вопросы. Глава МИД поблагодарил канцлера за дружбу с Израилем.

Министр Саар затронул тему обстрела, совершенного вечером 4 мая иранским режимом в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, и заявил, что вчерашняя атака является еще одним доказательством безумной природы иранского режима. Министр сказал: «Любой, кто видит, как этот режим ведет себя по отношению к своим соседям в регионе, понимает необходимость предотвращения получения им ядерного оружия».

Пресс-служба министра Саара сообщила, что стороны выразили единую позицию по двум ключевым вопросам: недопущение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение свободного судоходства в регионе.

Саар также поблагодарил Мерца за его однозначную позицию в отношении антисемитизма и готовность противодействовать ему на практике.

