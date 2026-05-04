 

Генсек ООН: было бы здорово создать площадку, где представители разных стран могли бы договариваться друг с другом

04.05.2026, 16:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетовал на царящий в международных отношениях «закон джунглей», но заверил, что придумал выход: он предлагает человечеству создать некий универсальный инструмент, который позволял бы урегулировать конфликты словами, а не бомбами. Предполагаемый орган будет стоять над национальными правительствами, а для силового прекращения конфликтов будут создан подчиняющиеся ему миротворческие силы.

«Можно было бы арендовать большое здание, скажем, в Нью-Йорке и собирать там лидеров враждующих держав за круглым столом. Всех делегатов новой организации следует наделить дипломатическим статусом. Внутри структуры можно сформировать совет, отвечающий за глобальную безопасность, и принимающий обязательные к исполнению резолюции. А финансирование я бы предлагал возложить на сами страны-участницы», – сказал он.

Гутерриш добавил, что если подобный орган был бы создан после Второй мировой войны, люди смогли бы избежать многих кровопролитных войн, однако тут же подчеркнул: эту ошибку ещё не поздно исправить.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.05 / Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм

04.05 / Швейцария рассекретит архивное досье на нацистского преступника Йозефа Менгеле

04.05 / Американская компания предложила гасить бытовые пожары инфразвуком

04.05 / Для получения высшего образования россиянам придётся внести миллионный гарантийный депозит

04.05 / Как поймать и удержать свет в пустоте: ученые раскрыли секрет Ми-полостей

04.05 / В Москве нашли мертвым генерал-полковника Петрова, экс-главу войск РХБЗ. Версия — самоубийство

04.05 / Опрос Ipsos — рейтинг Трампа опустился до рекордно низкого показателя с начала каденции

04.05 / Снижению добычи нефти после ремонта скважин нашли объяснение

04.05 / Зеленский — «Россия боится украинского удара по Красной площади 9 мая, Это о многом говорит»

04.05 / В ГАИ предложили ввести авансированные штрафы за превышение скорости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике