Генсек ООН: было бы здорово создать площадку, где представители разных стран могли бы договариваться друг с другом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетовал на царящий в международных отношениях «закон джунглей», но заверил, что придумал выход: он предлагает человечеству создать некий универсальный инструмент, который позволял бы урегулировать конфликты словами, а не бомбами. Предполагаемый орган будет стоять над национальными правительствами, а для силового прекращения конфликтов будут создан подчиняющиеся ему миротворческие силы.

«Можно было бы арендовать большое здание, скажем, в Нью-Йорке и собирать там лидеров враждующих держав за круглым столом. Всех делегатов новой организации следует наделить дипломатическим статусом. Внутри структуры можно сформировать совет, отвечающий за глобальную безопасность, и принимающий обязательные к исполнению резолюции. А финансирование я бы предлагал возложить на сами страны-участницы», – сказал он.

Гутерриш добавил, что если подобный орган был бы создан после Второй мировой войны, люди смогли бы избежать многих кровопролитных войн, однако тут же подчеркнул: эту ошибку ещё не поздно исправить.

