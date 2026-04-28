 

DJI представила самую компактную в мире батарею на 1 кВт⋅ч

28.04.2026, 19:49, Разное
Новая модель аккумулятора Power 1000 Mini от DJI позиционируется как самый компактный в мире мобильный источник энергии с емкостью 1 кВт⋅ч. Ее размеры 31 × 21 × 21 см, а вес – 11,5 кг. Устройство способно выдавать постоянную мощность 800 Вт (с пиковым значением 1000 Вт) и заряжаться до 80 % всего за 60 минут. Подзаряжать батарею можно как от автомобильного аккумулятора, так и от солнечной панели.

С одной стороны, это универсальный источник энергии. Выдвижной USB-C кабель обеспечивает зарядку ноутбуков, камер и дронов прямо из корпуса. Также есть два USB-A порта, один дополнительный USB-C, четыре розетки переменного тока и порт SDC для адаптеров. Электростанция может работать как резервный источник для холодильника или проектора, оснащена светодиодной лампой с регулировкой яркости и приложением для мониторинга. Заявленный ресурс литий-железо-фосфатных батарей – сохранение не менее 80 % емкости после 4000 циклов.

С другой стороны, ничего по-настоящему энергоемкого к такой батарее подключить нельзя, система автоматически уходит в защитный режим и отключается. То есть, подзарядить даже два небольших устройства одновременно не так-то просто. Такая батарея удобна в качестве источника питания для простой электроники где-то вдалеке от цивилизации, но не для выживания в суровых условиях.

Ценник на DJI Power 1000 Mini составляет €579. Благодаря сочетанию рекордной компактности, быстрой зарядки, удобных портов и продуманных функций модель претендует на одну из лучших позиций в своем классе емкости 1 кВт·ч.Источник &#8212 PR Newswire

