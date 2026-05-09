Der Spiegel: гостям парада Победы раздали AR-очки, чтобы они увидели технику

В параде Победы в Москве всё же будет участвовать техника, но в виртуальном формате. Как заявили корреспонденты Der Spiegel, чтобы её увидеть, необходимо будет надеть AR-очки.

Аксессуары дополненной реальности получат все зрители парада, включая высокопоставленных иностранных лидеров – немецкой газете об этом стало известно, поскольку её сотрудник будет участвовать в торжествах под видом малайского султана. Der Spiegel также заявляет, что представителям двух частично признанных государств (каких именно, в материале не уточняется) гаджеты выдали только после росписи в договоре материальной ответственности.

«С учётом того, что AR-очки практически не накладывают ограничений, зрителям покажут не только новейшие образцы техники, но и вооружения будущего, включая ультразвуковые и экстразвуковые ракеты», – сообщили журналисты.

—