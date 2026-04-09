 

Депутат, который по телефону предлагал коллеге «перестать предлагать дебильные запреты», добровольно сложил полномочия

09.04.2026, 9:03, Разное
Народный избранник, имя которого не разглашается в интересах следствия, не сдержал эмоций после очередного заседания профильного комитета и в грубой форме высказал коллеге своё мнение о законотворческих инициативах последнего. Разговор, состоявшийся на повышенных тонах, случайно записался на диктофон одного из помощников и мгновенно разошелся в мессенджерах.

Впоследствии парламентарий публично извинился за свою несдержанность, пояснив, что находился в состоянии аффекта из-за нехватки витаминов и сложной геополитической обстановки. Он подчеркнул, что глубоко уважает своего коллегу и считает его предложения по запрету продажи авиабилетов людям без справки о благонадежности «глубоко выверенными и своевременными». В качестве искупления вины депутат не только сложил мандат, но и внёс законопроект о запрете депутатам публично выражать недовольство работой Государственной думы.

«Я позволил себе усомниться в мудрости коллеги, и это было моей главной ошибкой, – раскаялся бывший депутат. – Я прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение своей несдержанностью. Теперь я чётко осознаю: если депутату кажется, что какая-то инициатива абсурдна, он должен немедленно предложить запретить что-то ещё более абсурдное, чтобы восстановить гармонию. Критика же недопустима, так как она подрывает веру избирателей в то, что запретами можно решить абсолютно любую проблему – от курения в подъездах до смены времён года».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

