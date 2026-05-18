Депутат-иммигрант призвал шотландцев выплатить репарации палестинцам за «оккупацию»

Индийский трансгендерный студент Кью Маниваннан, избранный на недавних выборах в парламент Шотландии, призвал шотландских налогоплательщиков к выплате компенсации палестинцам за причастность к «оккупации».

Вместе еще одним депутатом-трансгедером от партии «Шотландских зеленых» Ирис Дуэйн он поддержал манифест организации «Шотландские деятели искусств за Палестину». Он призывает будущее правительство Шотландии учредить программу справедливых репараций палестинскому народу.

Говорится также о необходимости подготовки отчета об «историческом и современном соучастии Шотландии в колонизации и оккупации Палестины», пишет британский Daily Telegraph. В чем оно состоит, не разъясняется. В публикации отмечается, что партия в целом этот призыв не разделяет.

Не исключается, что имеется в виду шотландское происхождение лорда Артура Бальфура, автора декларации о создании еврейского национального дома в Земле Израиля. Еще одной причиной могло стать влияние шотландских религиозных мыслителей на британский христианский сионизм.

Добавим, что Кью Маниваннан, которому 30 лет, находится в Великобритании по студенческой визе и неясно, останется ли он в стране на всем протяжении парламентской каденции. Его избрание стало возможным благодаря лакуне в законодательстве. Шотландские налогоплательщики платят ему зарплату в размере 77711 в год.