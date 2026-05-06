 

«Деловой спор» в Техасе — застрелены два человека, трое ранены, убийца арестован

06.05.2026, 4:34, Разное
В городе Карролтон, к северу от Далласа (штат Техас, США), в результате стрельбы были убиты два человека, еще трое получили ранения, передает AP.

По данным полиции, 69-летний Сын Хо Хан открыл огонь во время деловой встречи у торгового центра K Towne Plaza, а затем застрелил еще одного человека в жилом комплексе примерно в шести километрах от места первого нападения.

Подозреваемый был задержан у магазина H-Mart после короткой погони.

В полиции заявили, что речь не идет о случайном нападении или преступлении на почве ненависти: Хан знал жертв и, по версии следствия, был обозлен из-за финансовых разногласий, связанных с их деловыми отношениями.

Имена погибших пока не опубликованы.

