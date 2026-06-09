Дело USS Liberty — антиизраильская теория заговора на трибуне Конгресса США

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси потребовал провести расследование гибели американского разведывательного корабля Liberty, который был потоплен израильтянами 8 июня 1967 года – в ходе Шестидневной войны.

«Для меня огромная честь, находясь в зале заседаний Палаты, призвать к тому, что нужно было сделать еще 59 лет назад, в знак уважения к выжившим и погибшим. 59 лет назад USS Liberty был гнусно атакован самолетами израильских ВВС и торпедными катерами», – заявил он.

Удар по американскому военному кораблю, находившемуся у берегов Синая, стал результатом ошибки – израильтяне приняли его за египетский. Это подтверждено израильскими и американскими расследованиями. 34 члена экипажа погибли, 171 пострадал. Израиль принес извинения и выплатил компенсацию.

Расследования не убедили сторонников теории заговора, согласно корабль был отправлен на дно умышленно. Ее популярность разрастается на фоне нынешних антиизраильских настроений. Однако впервые, отмечает Jerusalem Post, трибуной для нее стал Конгресс США.

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