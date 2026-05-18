 

Дантисты-неандертальцы умели лечить зубы при помощи каменных сверел

18.05.2026, 13:04, Разное
В Чагырской пещере в Южной Сибири российские антропологи нашли очень необычный зуб. Его возраст оценивается примерно в 60 тыс. лет и на нем есть явные следы искусственного вмешательства. Зуб целенаправленно высверлили, чтобы избавить его хозяина от кариеса – выходит, примитивная стоматология зародилась гораздо раньше, чем считалось ранее.

Что еще интереснее, зуб найден на стоянке неандертальцев, поэтому перед нами первый в истории пример, когда лечением зубов занимался кто-то не из вида Homo sapiens. Известно, что неандертальцы умели использовать целебные травы для снятия боли и лечения. Они были достаточно сообразительны, чтобы сопоставить развитие тяжелой формы кариеса с вероятной гибелью соплеменника от инфекции. И на основе этого принять решение заранее избавить его от угрозы, но при этом сохранить сам зуб.

Форма лунки в зубе отличается от типичной кариозной полости, плюс на дентине сохранились царапины, которые отличаются от естественного износа. Эксперименты показали, что с большой вероятностью зуб сверлили тонким каменным инструментом – причем со знанием дела. Пациент, который пережил эту ужасную процедуру без обезболивания, потом жил и пользовался вылеченным зубом еще довольно долго. Увы, ставить пломбы неандертальцы научиться не успели.Источник &#8212 Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography

