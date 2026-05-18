ЦИК по ошибке опубликовал результаты сентябрьских выборов в Государственную думу

На сайте Центральной избирательной комиссии в ночь на 18 мая 2026 года было опубликовано постановление «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва».

Согласно документу, голосование 18-20 сентября 2026 года признано состоявшимся во всех избирательных округах, а по итогам волеизъявления граждан безоговорочную победу одержала партия «Единая Россия».

«Установить, что в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва избраны 450 депутатов. Из них 345 депутатов представляют партию «Единая Россия», 55 – партию «Новые люди», 30 – ЛДПР, 15 – «Справедливую Россию», 5 – партию «Яблоко», – говорится в документе.

Через несколько часов после публикации постановление было удалено с сайта, а глава ЦИК Элла Памфилова заявила «о техническом сбое, из-за которого на веб-ресурсе случайно обнародовали фантазию нейросети».

«Это наш младший стажёр баловался с искусственным интеллектом, который выдал вот такой прогноз. По нему коммунисты в думу не прошли, а вот «Яблоко» возродилось как феникс из пепла. Разумеется, это бред, потому что заранее предсказать результаты выборов невозможно», – сказала председатель Центризбиркома журналистам.

