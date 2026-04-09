Бывший сотрудник Meta обвиняется в скачивании 30 000 личных фотографий из Facebook

Бывший сотрудник Meta оказался под следствием лондонской полиции по подозрению в незаконной загрузке примерно 30 000 личных фотографий пользователей Facebook, пишет BBC. По версии следствия, инженер из Лондона создал программу, которая позволяла обходить системы защиты и получать доступ к закрытым изображениям.

В компании сообщили, что обнаружили утечку более года назад, после чего сотрудника сразу уволили и передали информацию правоохранительным органам. Полиция уточнила, что в ноябре 2025 года был задержан мужчина около 30 лет по подозрению в несанкционированном доступе к данным. Позже его отпустили под залог, и он должен снова явиться в участок в мае. Расследованием занимается отдел по борьбе с киберпреступностью, подключившийся к делу после сигнала от ФБР США. В Meta также заявили, что уведомили пострадавших пользователей и усилили меры защиты. Этот случай стал очередным эпизодом в серии проблем с безопасностью, с которыми сталкивается компания.

В ноябре 2022 года ирландский регулятор по защите данных – Data Protection Commission – наложил на Meta штраф в размере 265 миллионов евро за утечку, из-за которой персональные данные сотен миллионов пользователей Facebook оказались в открытом доступе. Позднее, в сентябре 2024 года, тот же регулятор установил, что Meta по ошибке сохраняла некоторые пользовательские пароли в незашифрованном виде внутри своих систем. За это нарушение компания получила дополнительный штраф в 91 миллионов евро.