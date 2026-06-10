 

Бывший пилот Air Canada обвинен в том, что в течение 16 лет летал без надлежащей лицензии

10.06.2026, 13:34, Разное
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Бывший пилот Air Canada на протяжении многих лет, предположительно, работал без необходимой лицензии, пишет The Guardian. Речь идет о 59-летнем Джеффри Уолле из города Барри в провинции Онтарио. По данным региональной полиции, с 2009 по 2025 год он занимал должность капитана авиакомпании, не имея лицензии, необходимой для управления крупными коммерческими пассажирскими самолетами. Следствие утверждает, что за это время пилот выполнил более 900 внутренних и международных рейсов.

В Air Canada заявили, что у Уолла была действующая коммерческая лицензия пилота, однако для повышения до капитана ему требовалась дополнительная лицензия гражданской авиации, которой у него не оказалось. После обнаружения проблемы пилота отстранили от полетов, а информацию добровольно передали в Министерство транспорта Канады. Сейчас он больше не работает в авиакомпании. Как сообщили правоохранители, нарушения выявили в ходе проверки документов, после чего транспортное ведомство обратилось в полицию. В Air Canada подчеркнули, что инцидент не повлиял на безопасность полетов. В компании отметили, что все пилоты проходят обязательную переподготовку каждые шесть месяцев, а также ежегодную проверку квалификации у сертифицированного инструктора Министерства транспорта Канады.

Тем не менее авиакомпания подчеркнула, что наличие всех необходимых лицензий является ключевой частью системы авиационной безопасности, поэтому к произошедшему относятся крайне серьезно. От дальнейших комментариев в Air Canada отказались, сославшись на действующее уголовное расследование и законодательство о защите частной жизни. Кроме того, по данным полиции, пилот ранее подал ложное заявление о якобы похищенных летных документах. Министерство транспорта Канады также наложило на него штраф за отсутствие необходимой лицензии.


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