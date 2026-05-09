Бывшая вице-президент США Камала Харрис раскритиковала Трампа за войну с Ираном

Бывшая вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала президента Дональда Трампа за войну с Ираном, назвав происходящее «чушью». Об этом она сказала во время выступления в Лас-Вегасе.

«Когда смотришь на эту войну с Ираном, которую американский народ не хочет и которую вообще не следовало начинать… Это все просто чушь», – сказала Харрис. Она также высмеяла заявления Трампа о том, что иранская ядерная программа якобы была полностью уничтожена.

По словам Харрис, администрация Трампа проявляет «глубокую безответственность», а политика Белого дома сделала США менее надежным партнером для союзников. Она добавила, что Вашингтон при нынешнем руководстве теряет международное влияние.

Выступление Харрис прозвучало на фоне продолжающихся споров в США вокруг военной кампании против Ирана и роли Конгресса в одобрении боевых действий.