Болид Hydromax британской JCB станет самым быстрым водородным автомобилем в мире

Британская фирма JCB планирует доказать, что ДВС на водороде способны быть экстремально производительными. Бренд поставил амбициозную цель — построить самый быстрый водородный автомобиль в мире. Его экспериментальный 9,75-метровый аппарат Hydromax должен развить скорость 560 км в час, используя в качестве топлива водород. Проект знаменует сдвиг по сравнению с программой 2006 года под названием Dieselmax, позволившей JCB установить рекорд для дизельных моторов, который актуален по сей день.

Следует отметить, что за пять лет компания потратила на разработку водородных систем не менее 100 миллионов фунтов. Одной из особенностей гоночного Hydromax стало распределение массы по шасси для обеспечения устойчивости на запредельной скорости. Два водородных мотора, развивающий по 800 л.с. мощности каждый, размещены на противоположных концах машины. Передачу энергии на все четыре колеса обеспечивает двойная трансмиссия.

Аэродинамика болида также переосмыслена: Hydromax на существенные 10 % обтекаемее Dieselmax. Инженеры внесли изменения в форму носовой части, задние обводы, оптимизировали систему воздухозаборников. Кабина пилота в машине сдвинута почти на полметра вперед из-за водородных резервуаров из углеволокна. Киль под хвостом повышает стабильность, а каналы под днищем управляют воздушными потоками над шероховатой поверхностью.

Вместо больших традиционных радиаторов в Hydromax применяется охлаждение двигателей льдом — около 250 кг в расчете на заезд. Тормоза усилены двумя парашютами, работающими в тандеме с фрикционным авиационным тормозом. После завершения внутренних испытаний в Британии, в августе суперкар выступит на Неделе скорости в Юте.Источник — The Engineer