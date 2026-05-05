 

Благодаря отключению интернета на майских праздниках Россию ждёт взрывной рост рождаемости

05.05.2026, 18:00, Разное
В международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» 5 мая состоялся круглый стол «Рождаемость в условиях ростах геополитической напряжённости: способы преодоления кризиса», в котором приняли участие 15 социологов, историков, депутатов Государственной думы и представители РПЦ.

По итогам трёхчасовой дискуссии эксперты решили, что главная причина демографического кризиса в Европе и США – наличие неограниченного доступа к интернету.

«Эта сеть развращает – вместо того, чтобы познакомиться с девушкой, парни в ЕС и Америке смотрят ролики сомнительного содержания и удовлетворяют себя сами. К сожалению, эта чума добралась и до нас, поэтому мы обязаны что-то с этим сделать», – сказал депутат Виталий Милонов.

В сложившейся ситуации отключение интернета на майские праздники – крайне своевременная и нужная мера, которая должна привести к резкому росту рождаемости среди молодёжи, считают эксперты.

«Мы подсчитали, что ограничение доступа к западным сервисам только на эти несколько дней должно поспособствовать появлению на свет не менее 10 тысяч юных россиян. Если этого прогноз сбудется, будем устраивать такие акции регулярно», – пообещал Милонов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

