 

Благодаря анонимному соцопросу удалось выявить 152 москвича, пользующихся VPN

09.05.2026, 16:15, Разное
В Москве 8 мая задержали 152 граждан, которые регулярно пользуются незаконными VPN-сервисами для доступа к запрещённым ресурсам.

Вывести злоумышленников на чистую воду удалось благодаря социологам – в конце апреля они провели в столице анонимный телефонный опрос граждан о роли интернета в их повседневной жизни.

«Один из вопросов касался как раз VPN и мы, разумеется, сразу же сообщали куда надо о тех, кто пользуется этими технологиями. Принимая всю тяжесть совершённого этими гражданами, мы всё же просим не наказывать их слишком строго», – заявили инициаторы опроса.

Из 152 задержанных каждого второго отпустили после проведения профилактических бесед и принесения ими извинений на видео. 75 человек были по решению суда арестованы и отправлены в СИЗО. Им грозит до 5 лет заключения.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

