Без мобильного интернета, без военной техники. В Москве отметили День Победы

В субботу, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел парад Победы. Его транслировали в эфире российских телеканалов. Парад продолжался примерно 45 минут – хотя в предыдущие годы он занимал не меньше часа, подчеркивает «Медуза».

Впервые с 2007 года парад прошел без военной техники. Министерство обороны РФ объяснило такое решение «текущей оперативной обстановкой». В параде также не участвовали учащиеся суворовских и нахимовского училищ.

Воздушная часть парада в этом году не была отменена.

Перед объявлением о перемирии РФ заявила, что если Киев попытается «сорвать» парад, в ответ российские военные нанесут по украинской столице массированный ракетный удар. Украинский президент Владимир Зеленский прямо не угрожал ударом по Москве во время парада, однако говорил, что российское руководство «боится» украинских дронов над Красной площадью.

После того, как США, РФ и Украина сообщили о перемирии, Зеленский подписал указ, в котором «разрешил» проведение парада и пообещал не наносить удары по Красной площади в это время, обозначив ее спутниковые координаты.

Путин, выступая на параде, много говорил об истории и снова заявил, что РФ победит в войне против Украины, которую он как обычно назвал «специальной военной операцией».

Вместе с Путиным за парадом наблюдали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, король Малайзии Ибрагим Исмаил и лидер Беларуси Александр Лукашенко.

В Москву также прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо, однако на парад на Красной площади он не пошел, ограничившись возложением венка к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, отмечает ВВС.