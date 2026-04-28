 

Беспилотники ВСУ снова атаковали НПЗ в Туапсе

28.04.2026, 7:03, Разное
Беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали НПЗ в Туапсе. Возник пожар. Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, пожар на НПЗ произошел «из-за падения обломков беспилотников».

В тушении пожара задействованы 122 человека и 39 единиц техники.

За последние две недели это третья атака ВСУ на нефтяные объекты в Туапсе.

Туапсе – один из ключевых южных портов России, через который идут экспорт нефтепродуктов, а также перевалка угля и удобрений; там же расположен крупный НПЗ «Роснефти».

Минобороны РФ заявляет, что минувшей ночью были перехвачены 186 украинских БПЛА – над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

