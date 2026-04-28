ЕГЭ и ОГЭ к 2030 году заменит социальный рейтинг школьника

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал поэтапную отмену ОГЭ и ЕГЭ в течение ближайших трёх лет – к 2030 году нейросеть «Макаренко» будет рассчитывать социальный рейтинг каждого выпускника.

«Искусственный интеллект учтёт все достижения подростка, в том числе успеваемость, общественно-полезную нагрузку, сдачу норм ГТО и многое другое. Теперь дети смогут гармонично развиваться, а не зубрить круглыми сутками в последних классах», – сказал Кравцов.

В ближайшее время на сайте министерства просвещения будет опубликована дорожная карта внедрения «Макаренко». Планируется, что в тестовом режиме нейросеть начнёт работать уже летом 2027 года.

«Это позволит части выпускников уже в следующем году не сдавать ЕГЭ, а поступить в университеты только на основе своего портфолио. Пока для этой категории абитуриентов зарезервировано 20% всех бюджетных мест», – пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из заместителей Кравцова.

