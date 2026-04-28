 

Авиакатастрофа в Южном Судане, 14 погибших

28.04.2026, 6:33, Разное
В Южном Судане разбился пассажирский самолет Cessna 208 Caravan авиакомпании CityLink Aviation, погибли 14 человек, пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Самолет выполнял внутренний рейс из города Йеи в Джубу. По данным авиационных властей, связь с экипажем была потеряна примерно через 30 минут после вылета, отмечает «Интерфакс».

Авиакатастрофа произошла в районе Лури, примерно в 20 км к юго‑западу от Джубы. На борту находились 13 пассажиров и пилот – 12 граждан Южного Судана и двое кенийцев. Все они погибли.

Предварительные выводы указывают на то, что причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в частности, плохая видимость.

