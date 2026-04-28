Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Каждую весну и осень миллионы певчих птиц мигрируют между Европой и Африкой, пересекая Средиземное море, Сахару и Аравийскую пустыню. Оставалось неясным, как они выживают в экстремальных условиях пустынь. Летят ли над песками несколько суток без остановки? Приземляются, чтобы отдохнуть и найти еду?

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, изучили поведение соловьев (Luscinia luscinia). На спинах птиц в южной части Швеции закрепили микроскопические приборы весом около грамма (менее четырех процентов от массы тела животного). Устройства надевали с помощью эластичных ножных петель. Внутри находились акселерометр, барометр, термометр, датчик света и флеш-память. Поскольку приборы не передавали данные по спутнику, биологам пришлось ждать возвращения птиц целый год. Следующей весной отловили 23 вернувшихся соловья и скачали из соловьиных рюкзаков записанную информацию.

Анализ данных акселерометров показал, что во время осенней миграции через Сахару (в среднем 4,1 дня) и весеннего перелета через Аравийскую пустыню (4,8 дня) соловьи передвигались только по ночам. Днем уровень их двигательной активности падал практически до нуля. Птицы даже не искали пищу.

Единственным исключением из правила ночных полетов стало Средиземное море. Поскольку в море птицам негде приземлиться, они летели 16 часов без перерыва — и ночью, и днем.

Остановка в пустыне невыгодна с энергетической точки зрения. Расчеты биологов показали, что птица весом 34 грамма, просто сидя в тени на протяжении четырех дней, тратит на базовый обмен веществ приблизительно 0,7 грамма жира ежедневно. За время простоя она впустую сжигает почти 12 процентов своих энергетических запасов.

Лететь днем без остановок было бы экономичнее. Однако птицы делают дневные привалы. По мнению ученых, остановки предотвращают обезвоживание из-за перегрева под прямым солнцем, а также спасают соловьев от пернатых хищников, таких как соколы Элеоноры, которые патрулируют небо над пустыней в светлое время суток.

Полный отказ от еды при пересечении барьеров требует тщательной предварительной подготовки. Датчики зафиксировали, что перед отправкой в Сахару соловьи делают остановку в Центральной и Восточной Европе продолжительностью около месяца. В этот период они интенсивно ловят насекомых, чтобы накопить жир для броска через пустыню.

Исследование показало, что успех перелета через пустыню полностью зависит от дисциплины животного — умения вовремя отключить пищевое поведение, перейти в режим максимального энергосбережения и опираться исключительно на топливо, запасенное за тысячи километров до пустыни.