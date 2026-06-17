Артемий Лебедев разработает суверенные литеры «М» и «Ж» за 25 миллиардов рублей

В рамках государственной программы по укреплению традиционных ценностей студия Артемия Лебедева получила заказ на ребрендинг знаковых общественных пространств. Стоимость разработки концепции дизайна букв «М» и «Ж» для входных групп составит 25 миллиардов рублей. Как отмечается в техническом задании, прежние буквы «морально устарели и не отражают текущую актуальную повестку».

Речь идет о масштабном переосмыслении семиотики мест, которые в документации деликатно именуются «пространствами трансформации внутренней свободы человека». Эксперты отмечают, что впервые в истории отечественного дизайна общественный туалет рассматривается не как санитарная зона, а как объект культурного кода.

Основными цветами новой айдентики станут ярко-коричневый и желтый. Как поясняют дизайнеры, эта гамма поддерживает метафору сияющего света и плодородной почвы, отсылая одновременно к образам родной земли и духовного золота. Цветовое решение подчеркивает связь с корневой системой национального самосознания.

Для внутренней рекламной коммуникации планируется использовать дополнительные оттенки, создающие атмосферу интимности и государственной стабильности.

Ожидается, что первые суверенные таблички появятся на вокзалах и в парках уже к следующему году. Таким образом программа импортозамещения окончательно избавит россиян от необходимости видеть латинские буквы WC и безыдейные международные пиктограммы в одном из важнейших пространств формирования гражданской идентичности.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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