Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Исследователи из США проанализировали публично доступные данные от наземных станций GPS по всему миру. Они обнаружили, что для станций, расположенных от Норвегии на севере до Испании на юге и от Гренландии и северо-восточной Канады на западе и до Польши на востоке, наблюдаются странные одновременные помехи, длиной до 10 секунд.

Источником помех был сигнал частотой в 1575,42 мегагерца. Чаще всего они происходили со вторника по четверг, во время рабочих часов в Западной Европе.

Физика радиосигналов позволяет такие помехи, если их источники на Земле и распределены по всему этому региону или если их источник находится в космосе. Проанализировав распределение помех, авторы работы, которую выложили на сервере препринтов Корнеллского университета, пришли к выводу, что источник помех — в космосе, на высоте не менее 1200 километров.

В 2025-2026 годах авторы привлекли помощь других исследователей, чтобы получить запись сигнала, создающего эти помехи. За счет разницы во времени прихода сигнала в разные точки его приема им удалось уточнить зону нахождения источника помех с ошибками всего в несколько метров. Оказалось, что источник один — русский спутник «Космос-2546», выведенный на орбиту 22 мая 2020 года. Это один из шести спутников российской системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении. Все они используют специфическую орбиту типа «Молния».

Основную часть времени спутники на такой орбите находятся в десятках тысячах километров от Земли, что позволяет им хорошо видеть северное полушарие.

Проверив данные по этим шести спутникам в прошлом, на период до 2019 года, авторы работы выяснили, что при каждом возникновении таких помех хотя бы один спутник из шести был над упомянутой частью мира.

Один из авторов работы в видео на YouTube сделал спекулятивное предположение, что это тестирование Россией новых возможностей по искажению GPS-сигнала из космоса. Он считает, что речь пока идет только о тестировании: помеховый сигнал был на частоте очень близкой к сигналу GPS, но все-таки чуть отличающейся. Если же включить точно на этой частоте, то глушение будет более полным. На испытательный характер случившегося, по его мнению, указывает и то, что более слабый сигнал от этих же спутников был на частоте BeiDou, китайской системы спутниковой навигации.

Не все согласны с этой точкой зрения. Часть специалистов из отрасли предположили что русские спутники просто передают на Землю сообщения на такой частоте. Правда, в этом случае их выбор сложно понять. Передача сообщений на частоте очень близкой к сигналу GPS означает, что уже он будет создавать помехи для русских спутников.

Другие эксперты отметили, что спутники предупреждения о ракетном нападении — ценный актив, который должен следить за пусками баллистических ракет США. Непонятно, зачем отвлекать их на менее важную цель в виде системы GPS.

Типичный спутник на высотах от тысячи километров в нашу эпоху не может эффективно создавать помехи спутниковой навигации, потому что его располагаемая мощность не так уж и велика. Но спутники типа «Тундра» системы обнаружения ракетного нападения отличаются: мощность их бортовых систем выше обычной.

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