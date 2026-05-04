Американская компания предложила гасить бытовые пожары инфразвуком

Бытовые пожары — чрезвычайно частое явление. В нашей стране в них в среднем гибнет около 5800 человек в год. А в США, где населения в 2,2 раза больше, жертв пожаров вдвое меньше, чем у нас. Так было не всегда: когда-то в США, как и у нас сейчас, не было жесткого регулирования оснащения домов системами автоматического пожаротушения. В норме они состоят из детектора возгорания и системы разбрызгивателей под потолком, поливающих все водой после срабатывания детектора. Законы штатов вынудили застройщиков внедрить такое массово около полувека назад.

Но такое решение возможно не для всех стран. Некоторые вообще не имеют жестких регулирующих норм для строящегося жилья (только рекомендованные). Там, конечно, кратно снизить смертность от пожаров невозможно. Другие страны пытаются вводить похожие на американские законы, но мешает немаленькая стоимость работ по установке водопроводных труб малого сечений под потолком и регулярной проверке работоспособности системы.

Американский стартап Sonic Fire Tech провел публичную демонстрацию системы подавления пожара инфразвуком. Во время нее по сковороде разбрызгали растительное масло и дали ему перегреться до появления дыма. Практически тут же сработал дымодетектор, после чего включилась система инфразвукового пожаротушения, состоявшая из компактных акустических устройств на стенах. Масло перестало дымить через несколько секунд.

Принцип работы прост: колебания низкой частоты «сбивают» нормальный процесс горения, для поддержания которого от пламени должен уходить в стороны углекислый газ, а ему на замену — приходить кислород. В лабораториях тушение огня таким методом практиковалось довольно давно. Но проблемой было создать практически работающую систему, способную распределять звуковые волны нужной силы по помещению в целом. Разработчик утверждает, что добился этих целей и уже подал документы в соответствующие инстанции для допуска своей технологии тушения на рынок.

Такой метод актуален еще и потому, что системы водного пожаротушения обычно не включаются при первых же признаках горения. Если так делать, они могут сработать от закуренной человеком сигареты или жарки на открытой сковородке. А распыление воды при срабатывании системы идет до прекращения дымообразования. То есть от «ложной тревоги» помещение может получить достаточно воды, чтобы покоробило полы или мебель.

Из-за этого чувствительность систем водного тушения понижают до порога серьезного горения. А его остановить уже сложнее, чем начинающийся пожар.

Представители Sonic Fire Tech отметили, что их система срабатывает сразу. Даже если тревога окажется ложной, инфразвук — не вода, повредить домашней обстановке он не может. Но благодаря раннему началу тушения он может подавить его «в зародыше».

Представители отрасли по борьбе с пожарами, опрошенные журналистами американских изданий, оценили новинку с умеренным скепсисом. Они напомнили, что вода охлаждает внутренности дома и не дает им загореться, даже если огонь возобновится. Инфразвук не охлаждает, он лишь подавляет газообмен очага пламени. Насколько эффективно это будет работать, если источник огня закрыт каким-то препятствием (например, в камине), нужно выяснять в длинной серии испытаний, которые пока не проведены.