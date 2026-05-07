AltoVolo испытала в воздухе прототип скоростного электрического аэротакси

Британский стартап AltoVolo продемонстрировал работающий прототип футуристического eVTOL Sigma — пока это модель в четверть натуральной величины. Для полноразмерной версии заявлены дальность более 800 км и максимальная скорость свыше 350 км/ч. Если проекту удастся выйти на эти показатели, Sigma может стать одним из самых быстрых электрических аппаратов вертикального взлета и посадки в своем классе.

Уменьшенный прототип Sigma уже совершил успешные тестовые вылеты. Ключевое отличие от прошлогодних прототипов: вместо закрытых канальных вентиляторов на аппарате теперь установлены открытые несущие винты. В AltoVolo утверждают, что такая замена позволила удвоить продолжительность зависания, ускорить отклик пропеллеров и снизить общую массу конструкции. Также инженеры разработали собственный винт фиксированного шага, который подходит для этой машины лучше, чем готовые аналоги.

Следующее важное изменение касается вместимости — обновленная Sigma стала двухместной вместо трехместной. По словам представителей компании, это позволит управлять аппаратом при дневных полетах и благоприятных погодных условиях обладателям сертификата спортивного пилота после всего 25 часов обучения. Сейчас AltoVolo готовится к созданию полноразмерного прототипа для всесторонних испытаний аэродинамики и инженерных решений. Компания не называет точных сроков, но по опыту других фирм этот этап может занять год или больше. После этого предстоят промежуточные летные испытания, получение сертификата авиационной безопасности, отладка производственных процессов и лишь затем — поставки первым клиентам.

Источник — AltoVolo