 

Алтарь для подношений нашли в заброшенном городе майя

10.06.2026, 11:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Уже несколько десятилетий археологи фиксируют по всему региону низменностей майя свидетельства того, что спустя столетия после коллапса классической цивилизации и запустения крупных центров люди приходили на руины, оставляли там подношения и взаимодействовали с древними монументами. Такие визиты фиксировались в крупных городах Ла-Мильпе, Рио-Асуль и Чан-Чиче. 

Ученые из Техасского технологического университета (США) впервые для этого региона задокументировали каменный алтарь постклассического периода, сооруженный паломниками. О результатах они рассказали в журнале Latin American Antiquity. 

Авторы научной работы изучили два памятника — Кашиль-Уиник и Айиин-Уиник. В Кашиль-Уиник археологи нашли разбитую стелу, верхний фрагмент которой стоял вертикально, а нижний лежал рядом. Вокруг стоящего фрагмента обнаружили 24 фрагмента керамических курильниц, характерных для позднего постклассического периода. Среди них была антропоморфная личина, которая, по мнению исследователей, может относиться уже к колониальному времени. 

Анализ показал, что стелу переустановили именно люди, оставившие эти подношения. Таким образом, был сделан вывод о целенаправленном ритуальном действии: поздние визитеры поставили упавший монумент вертикально и совершили вокруг него обряд с воскурениями. 

Айиин-Уиник — более крупное городище с монументальной архитектурой. На Южном акрополе, возле небольшого храма-пирамиды, находилась еще одна разбитая стела. Первоначально археологи приняли кучку известняковых блоков примерно в 75 сантиметрах от нее за фрагменты самого монумента. Однако новые раскопки показали, что это не обломки, а намеренно сложенный объект диаметром около 125 сантиметров. 

Археологи назвали причины гибели цивилизации майя Ученые рассказали о причинах гибели цивилизации майя. По их мнению, главная из них кроется в политической раздробленности страны. naked-science.ru

На нем и непосредственно вокруг него плотным скоплением лежали фрагменты курильницы, включая 25 черепков, точно датированных как постклассические. Эта груда камней была интерпретирована как алтарь, хоть и грубый, сложенный на скорую руку из строительного мусора. Верхний фрагмент стелы стоял вертикально и был ориентирован строго на этот импровизированный алтарь, причем его ось не совпадала с ориентацией окружающих построек классического периода. Анализ показал, что стела упала и раскололась еще до прихода постклассических паломников. Затем пришедшие люди подняли ее верхнюю часть и развернули лицевой частью к новому, свежесложенному алтарю.

Подобные находки уже попадались археологам на территории современного Белиза. Но обычно они были сделаны в гораздо более людных и заселенных в эпоху майя местах. Исследуемые же памятники располагались в 50 километрах от поселений. Значит, люди целенаправленно совершали паломничества в эти места.

Возможно, часть этих визитов была уже в колониальные времена как реакция на испанское завоевание. Однако уточнить точное время визитов помогут анализ и датировка керамики и других находок постклассического периода на этой территории.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

10.06 / За заграничные переводы будут взимать НДС и таможенные пошлины

10.06 / Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов за критику режима

10.06 / Туроператоров обяжут на каждую заграничную путёвку продавать по две внутрироссийских

10.06 / Трамп — «Иран слишком долго тянул с переговорами»

10.06 / Астрономы нашли объяснение для части «пропавшей» массы Млечного Пути

10.06 / Бывший пилот Air Canada обвинен в том, что в течение 16 лет летал без надлежащей лицензии

10.06 / В Белфасте предъявлены обвинения суданцу, попытавшемуся отрезать голову прохожему

10.06 / В берестяном дневнике Рюрика найден рецепт водки «Столичная»

10.06 / Популярный безрецептурный БАД заподозрили в ускорении развития болезни Альцгеймера

10.06 / Российская нейросеть в пять раз улучшила «картинку» штормов в Арктике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике