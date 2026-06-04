Александра Дугина выдвинули на Нобелевскую премию по философии

В Нобелевский комитет поступило коллективное письмо от 1054 профессоров крупнейших мировых университетов и научно-исследовательских институтов с требованием наградить российского философа Александра Дугина Нобелевской премией.

«Мы считаем, что господин Дугин – Сократ, Декарт, Ницше, Кант и Грамши в одном лице, поэтому именно он должен получить премию по философии. Это современный гений, которого мы обязаны отметить», – сказал один из авторов письма Ноам Хомский.

В случае отказа выполнить их требования учёные обещают объявить бойкот Нобелевскому комитету, а также добиться введения против него санкций «за подмену настоящей науки волюнтаризмом и космополитизмом».

Сам Дугин поблагодарил коллег за доверие и пообещал сделать всё возможное, чтобы оправдать ожидания мирового академического сообщества.

«Цивилизация суши победила! Слава эсхатологическому постмодернизму – в мою поддержку выступили лучшие люди Европы, Азии и Америки. Это очень приятно, поэтому для нашего общего дела я ускорю работу над своими книгами», – написал философ в своём Telegram-канале.

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