Александр Беглов: «Отключение горячей воды поможет обеспечить безопасность на 9 мая»

Александр Беглов сообщил о дополнительных мерах обеспечения безопасности празднования 9 мая. По словам губернатора, для обеспечения порядка и стабильности в Санкт-Петербурге на все праздничные дни будет полностью отключена горячая вода.

«Отключение горячей воды поможет обеспечить безопасность на 9 мая. Это позволит минимизировать потенциальные риски и повысить общий уровень защищенности городской среды», – пояснил глава города, добавив, что мера также положительно скажется на дисциплине граждан.

В Смольном подчеркнули, что решение напрямую связано с проведением военного парада на Дворцовой площади и носит и символический характер. По информации социологов, петербуржцы положительно приняли ограничения – многие (75% респондентов) выразили готовность проявить сознательность, ещё 20% опрошенных предложили усилить меры безопасности путём отключения отопления, электричества и разведения мостов.

