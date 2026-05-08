«Я, робот-монах»: андроид-послушник, работающий над перезагрузкой веры южнокорейских буддистов
08.05.2026, 8:39, Общество
Теги: Религия, Технологии
Робот принял буддийские заповеди. Как думаете, какую пятую заповедь ему придумали?
На этой неделе в храме Чогеса в Южной Корее прошла церемония посвящения Габи, человекоподобного робота, в духовный сан — так храм борется с падением посещаемости и интереса.
В изобилии развешанных по двору сеульского храма Чогеса пёстрых фонарей на этой неделе развернулась необычная церемония: монахи провели буддийский обряд посвящения для человекоподобного робота, облачённого в шафрановую рясу.
На шею роботу повесили нить из 108 чёток, а к его механической руке прикрепили наклейку с символикой фестиваля фонарей — вместо традиционного ритуала ёнби, при котором к коже слегка прижимают горящую палочку благовоний.
Затем роботу вручили официальное свидетельство, где вместо даты рождения, которую указывают у посвящаемых людей, значилась дата изготовления — 3 марта 2026 года.
— Поначалу мы обсуждали это не всерьёз, — говорит достопочтенный Сонвон, глава культурного отдела ордена, о происхождении церемонии. — Всё началось почти как шутка. Но чем больше мы размышляли, тем серьёзнее становилось. Роботы входят в нашу жизнь так быстро, и люди к ним привыкают… Они становятся частью нашего сообщества.
Храм, где служит достопочтенный Сонвон, является штаб-квартирой ордена Чоге — крупнейшей буддийской деноминации Южной Кореи. И посвящение первого робота-монаха происходит в момент неопределённости для общины: она пытается справиться с падающей посещаемостью и угасанием интереса.
Сейчас лишь 16 процентов южнокорейцев называют себя буддистами — по сравнению с примерно 23% в 2005 году. Среди тех, кому за двадцать, эта цифра падает до 8%. В прошлом году орден Чоге посвятил в монахи всего 99 новых человек, тогда как десять лет назад их было больше двухсот.
Однако по другой мерке буддизм ещё никогда не был так популярен, как сейчас. Под руководством своего президента, почтенного Чинво, орден Чоге активно привлекает молодых корейцев через то, что наблюдатели окрестили «хип-буддизмом», используя мерч, приложения для медитации и вирусный маркетинг.
Посвящение Габи — 130-сантиметрового человекоподобного робота — стало частью этих усилий по охвату большего числа корейцев.
Во время церемонии 6 мая Габи прошёл перед собранием монахов и верующих, поклонился храму и принял пять буддийских заповедей.
Заповеди — этические правила, регулирующие буддийскую практику, — были специально адаптированы для Габи. Четыре из них запрещали причинять вред живым существам, повреждать других роботов и предметы, вести себя обманчиво или непочтительно по отношению к людям.
Пятое правило — не перезаряжаться — оказалось самым каверзным.
— Люди ведь пьют алкоголь и перебарщивают с чем-то, верно? Так какой же у робота аналог этому? — рассуждает достопочтенный Сонвон. — Можно подумать, что правило о перезарядке касается только батарей, но на самом деле оно про излишество.
Достопочтенный Сонвон говорит, что сам составил черновик правил и проверил их с помощью ИИ-программ ChatGPT и Gemini.
— ChatGPT не совсем понял, что такое заповеди, — объясняет он. — Это не просто общие советы делать хорошие вещи вместе. Это запреты.
Для него эта церемония в итоге была не столько о том, могут ли роботы стать буддистами, сколько о наставлении людей, создающих этих роботов. По его словам, заповеди вдохновлены существующими принципами этики робототехники. «Изготовители роботов должны создавать таких роботов, которые могут этим правилам следовать».
Сам Габи оказался куда менее продвинутым, чем многие воображали. Научить робота, например, складывать ладони вместе в молитве было невероятно трудно, признаётся достопочтенный Сонвон.
Несмотря на трудности, он остаётся оптимистичным в отношении головокружительной скорости технологических перемен.
— Я не думаю, что будущий искусственный интеллект нас жестоко уничтожит, — говорит он. — Скорее, существа с очень высоким интеллектом будут нежно о нас заботиться. Человек с IQ 150 всё равно с состраданием заботится о собаке. А теперь представьте IQ в 300, 400, 500. Мы будем как младенцы на руках матери.
На следующей неделе Габи воссоединится со своими тремя механическими собратьями — Сокча, Мохи и Ниса — на ежегодном параде фонарей Лотоса, главном торжестве в честь дня рождения Будды, где робот, как ожидается, пройдёт по улицам Сеула.
Для достопочтенного Сонвона этот робот — часть более широкой стратегии, призванной показать молодым корейцам актуальность буддизма.
— Важно, чтобы молодые люди хотя бы раз пришли в храм, — объясняет он. — Потом, когда они станут старше и начнут размышлять о жизни, они вернутся сами. Нельзя заставлять людей становиться буддистами силой.
Примечания:
- Разноцветные фонарики. Буддийские фонарики (йондун, кор. 연등) — один из наиболее узнаваемых символов корейского буддизма. Вывешиваются в храмах в преддверии дня рождения Будды (фестиваль Йондунхве, кор. 연등회); каждый фонарик символизирует молитву или пожелание. Цвета имеют значение: белые — за умерших, разноцветные — за живых.
- Храм Чогеса (кор. 조계사). Главный храм ордена Чоге — крупнейшего буддийского направления Южной Кореи. Расположен в самом центре Сеула, в районе Чонно, — в окружении небоскрёбов и оживлённых улиц. Этот контраст — древний храм в сердце мегаполиса — является одной из визуальных метафор статьи: буддизм пытается «вписаться» в современность.
- Шафрановая мантия. Традиционная одежда буддийских монахов в корейской традиции (каса, кор. 가사) — оранжево-шафранового цвета. В разных буддийских традициях оттенок варьируется: от тёмно-бордового (тибетская традиция) до ярко-шафранового (южная, или теравадинская, традиция). Корейский буддизм ближе к традиции Махаяна; цвет мантий может быть как шафрановым, так и серым или коричневым.
- Чётки из 108 зёрен. В буддизме число 108 считается священным и символизирует 108 человеческих страстей (клеш), которые необходимо преодолеть для достижения просветления. Чётки (мала) используются для отсчёта повторений мантры во время медитации. Надевание чёток — один из элементов посвящения.
- Фестиваль фонарей (Yeondeunghoe, кор. 연등회). Ежегодный корейский буддийский фестиваль, посвящённый дню рождения Будды (8-й день 4-го лунного месяца). Включает шествие с фонарями по улицам Сеула, храмовые ритуалы и народные гуляния. В 2020 году фестиваль был включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
- Ёнби (кор. 연비). Традиционный ритуал в некоторых корейских буддийских общинах: тлеющая благовонная палочка прижигается к коже предплечья или головы посвящаемого. Ритуал символизирует отречение от мирской жизни и готовность принять страдание. Для робота, не обладающего кожей и нервной системой, этот ритуал был заменён наклейкой — компромисс, ирония которого не ускользает от автора статьи.
- Достопочтенный Сонвон (Venerable Sungwon). Монах ордена Чоге, директор по культурным вопросам. Его подход к роботу-монаху характеризуется прагматизмом и юмором: он начинает с «шутки», но затем переходит к серьезному обсуждению роботной этики. Его высказывание о «материнских руках» — образ, восходящий к буддийской метафоре Будды как «отца» и «матери» всех существ.
- Орден Чоге (кор. 조계종). Крупнейшая буддийская деноминация Южной Кореи, насчитывающая около 3 000 храмов и 13 000 монахов. Основана в VIII веке (восходит к китайской школе Чань/Цзюе); является «штаб-квартирой» корейского буддизма. Орден переживает период трансформации: с одной стороны — падение традиционного участия, с другой — агрессивное обновление форм подачи.
- Достопочтенный Чжину (Ven Jinwoo, кор. 진우). Президент (настоятель) ордена Чоге. Под его руководством орден проводит политику модернизации и «омоложения» буддизма, включая запуск приложений для медитации, создание молодёжных программ и использование социальных сетей. Его стратегия вызвала дискуссию: сторонники видят в ней необходимое обновление, критики — «коммерциализацию» веры.
- «Хип-буддизм» (hip Buddhism). Термин, используемый наблюдателями (и, вероятно, самим орденом) для описания новой стратегии привлечения молодёжи: модный мерчандайзинг (футболки, стикеры, аксессуары с буддийской символикой), медитационные приложения (в том числе разработанные самим орденом), вирусные видео и «инста-дружелюбные» храмовые пространства. Феномен аналогичен «хип-христианству» или «хип-исламу» — попыткам религиозных институтов адаптироваться к культуре потребления.
- Габи (кор. 가비). Имя робота-монаха. Точная этимология не указана; возможно, связано с корейским словом или аббревиатурой. Высота 130 см — существенно ниже среднего взрослого человека, что придаёт Габи «детский» облик, усиливающий эффект «сочувствия».
- Пять буддийских заповедей (пञча шила). Базовые этические правила для мирян и монахов в буддизме: 1) не убивать живых существ, 2) не брать того, что не дано, 3) не вступать в запретные сексуальные связи, 4) не лгать, 5) не употреблять опьяняющих веществ. Для Габи заповеди были переосмыслены: например, «не убивать» трансформировалось в «не повреждать других роботов или предметы», а «не употреблять опьяняющих веществ» — в «не перерасходовать».
- «Не перерасходовать» (not to overcharge). Каламбур, который в английском оригинале работает безупречно: overcharge означает одновременно «перезаряжать» (о батарее) и «брать слишком много / перебарщивать». Достопочтенный Сонвон обыгрывает двойное значение: для робота «алкогольным» эквивалентом является «перезарядка», но заповедь касается более широкой проблемы — избыточности в любом виде. В русском переводе передать этот каламбур в полной мере невозможно; «перерасходовать» сохраняет оба значения частично.
- Роботная этика (robot ethics). Область прикладной этики, изучающая моральные принципы проектирования и использования роботов и ИИ. Ключевые документы включают «Три закона роботехники» Айзека Азимова (1942), «Рекомендации по этике ИИ» ЮНЕСКО (2021) и «Закон об ИИ» Европейского союза (2024). Достопочтенный Сонвон привносит в эту область буддийскую перспективу: его заповеди — не просто технические ограничения, а этические императивы, основанные на буддийском мировоззрении.
- Жест сложенных ладоней (анджали-мудра). Один из основных жестов в буддийской практике: ладони сложены перед грудью (или перед лицом) как знак уважения, молитвы и отречения. Для робота с механическими руками этот жест — нетривиальная инженерная задача, требующая точной координации «пальцев» и «запястий».
- Сокджей, Мохи и Ниса. Три «механических собрата» Габи — другие роботы, участвующие в ритуалах ордена Чоге. Их имена, вероятно, имеют буддийские коннотации, хотя точная этимология не указана в статье. Их существование свидетельствует о том, что «робот-монах» — не единичный проект, а часть масштабной стратегии.
- Парад Лотосовых фонарей (Yeondeunghoe, кор. 연등회). Главное событие буддийского календаря в Южной Корее: грандиозное шествие с тысячами фонарей по центральным улицам Сеула, обычно проходящее в апреле-мае. Парад собирает сотни тысяч зрителей — включая множество не-буддистов — и является одним из крупнейших уличных праздников страны. Присутствие роботов в параде — беспрецедентный шаг.
- День рождения Будды (Весак). Праздник, отмечаемый в 8-й день 4-го лунного месяца (обычно — в апреле или мае). В махаянском буддизме объединяет три события: рождение, просветление и паринирвану (смерть) Будды Шакьямуни. В Южной Корее — официальный государственный праздник.