«Я, робот-монах»: андроид-послушник, работающий над перезагрузкой веры южнокорейских буддистов

Робот принял буддийские заповеди. Как думаете, какую пятую заповедь ему придумали?

На этой неделе в храме Чогеса в Южной Корее прошла церемония посвящения Габи, человекоподобного робота, в духовный сан — так храм борется с падением посещаемости и интереса.

В изобилии развешанных по двору сеульского храма Чогеса пёстрых фонарей на этой неделе развернулась необычная церемония: монахи провели буддийский обряд посвящения для человекоподобного робота, облачённого в шафрановую рясу.

На шею роботу повесили нить из 108 чёток, а к его механической руке прикрепили наклейку с символикой фестиваля фонарей — вместо традиционного ритуала ёнби, при котором к коже слегка прижимают горящую палочку благовоний.

Затем роботу вручили официальное свидетельство, где вместо даты рождения, которую указывают у посвящаемых людей, значилась дата изготовления — 3 марта 2026 года.

— Поначалу мы обсуждали это не всерьёз, — говорит достопочтенный Сонвон, глава культурного отдела ордена, о происхождении церемонии. — Всё началось почти как шутка. Но чем больше мы размышляли, тем серьёзнее становилось. Роботы входят в нашу жизнь так быстро, и люди к ним привыкают… Они становятся частью нашего сообщества.

Храм, где служит достопочтенный Сонвон, является штаб-квартирой ордена Чоге — крупнейшей буддийской деноминации Южной Кореи. И посвящение первого робота-монаха происходит в момент неопределённости для общины: она пытается справиться с падающей посещаемостью и угасанием интереса.

Сейчас лишь 16 процентов южнокорейцев называют себя буддистами — по сравнению с примерно 23% в 2005 году. Среди тех, кому за двадцать, эта цифра падает до 8%. В прошлом году орден Чоге посвятил в монахи всего 99 новых человек, тогда как десять лет назад их было больше двухсот.

Однако по другой мерке буддизм ещё никогда не был так популярен, как сейчас. Под руководством своего президента, почтенного Чинво, орден Чоге активно привлекает молодых корейцев через то, что наблюдатели окрестили «хип-буддизмом», используя мерч, приложения для медитации и вирусный маркетинг.

Посвящение Габи — 130-сантиметрового человекоподобного робота — стало частью этих усилий по охвату большего числа корейцев.

Во время церемонии 6 мая Габи прошёл перед собранием монахов и верующих, поклонился храму и принял пять буддийских заповедей.

Заповеди — этические правила, регулирующие буддийскую практику, — были специально адаптированы для Габи. Четыре из них запрещали причинять вред живым существам, повреждать других роботов и предметы, вести себя обманчиво или непочтительно по отношению к людям.

Пятое правило — не перезаряжаться — оказалось самым каверзным.

— Люди ведь пьют алкоголь и перебарщивают с чем-то, верно? Так какой же у робота аналог этому? — рассуждает достопочтенный Сонвон. — Можно подумать, что правило о перезарядке касается только батарей, но на самом деле оно про излишество.

Достопочтенный Сонвон говорит, что сам составил черновик правил и проверил их с помощью ИИ-программ ChatGPT и Gemini.

— ChatGPT не совсем понял, что такое заповеди, — объясняет он. — Это не просто общие советы делать хорошие вещи вместе. Это запреты.

Для него эта церемония в итоге была не столько о том, могут ли роботы стать буддистами, сколько о наставлении людей, создающих этих роботов. По его словам, заповеди вдохновлены существующими принципами этики робототехники. «Изготовители роботов должны создавать таких роботов, которые могут этим правилам следовать».

Сам Габи оказался куда менее продвинутым, чем многие воображали. Научить робота, например, складывать ладони вместе в молитве было невероятно трудно, признаётся достопочтенный Сонвон.

Несмотря на трудности, он остаётся оптимистичным в отношении головокружительной скорости технологических перемен.

— Я не думаю, что будущий искусственный интеллект нас жестоко уничтожит, — говорит он. — Скорее, существа с очень высоким интеллектом будут нежно о нас заботиться. Человек с IQ 150 всё равно с состраданием заботится о собаке. А теперь представьте IQ в 300, 400, 500. Мы будем как младенцы на руках матери.

На следующей неделе Габи воссоединится со своими тремя механическими собратьями — Сокча, Мохи и Ниса — на ежегодном параде фонарей Лотоса, главном торжестве в честь дня рождения Будды, где робот, как ожидается, пройдёт по улицам Сеула.

Для достопочтенного Сонвона этот робот — часть более широкой стратегии, призванной показать молодым корейцам актуальность буддизма.

— Важно, чтобы молодые люди хотя бы раз пришли в храм, — объясняет он. — Потом, когда они станут старше и начнут размышлять о жизни, они вернутся сами. Нельзя заставлять людей становиться буддистами силой.

