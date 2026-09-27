Манхэттен в ядерном пепле — «Годзилла: Минус ноль» метит в главные шедевры года

Критики в экстазе от пресс-показа на Нью-Йоркском кинофестивале: Такаси Ямадзаки снял первый в истории японской франшизы фильм с «взрослым» рейтингом R, снятый для экранов IMAX.

Казалось, превзойти оглушительный триумф ленты 2023 года «Годзилла: Минус один», собравшей в прокате 116 миллионов долларов и пристыдившей Голливуд историческим «Оскаром» за визуальные эффекты, практически невозможно. Однако японскому визионеру Такаси Ямадзаки это удалось. На закрытом пресс-показе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля (NYFF) состоялась премьера сиквела — «Годзилла: Минус ноль» (Godzilla Minus Zero), — и первые реакции профильной прессы звучат как единодушная ода восторгу.

Журналисты называют картину «челюстедробительным зрелищем», «великим продолжением» и уже сейчас прочат картине номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Главным потрясением для критиков стало сочетание невиданного размаха, рейтинга R (18+) и всё той же пронзительной человеческой драмы , за которую полюбили оригинал.

«Эмоциональный нокаут и несокрушимый масштаб»

Первые рецензенты сходятся во мнении: Ямадзаки не просто удержал планку, а перевёл франшизу в принципиально иную лигу.

«Поистине монументальный кинематографический подвиг, — пишет журналист Джонатан Сим. — Фильм выводит Короля монстров на абсолютно новый уровень, но при этом крепко держится за личные, эмоциональные ставки персонажей. Это блокбастер, обязательный к просмотру: непревзойдённая компьютерная графика, динамика, исполинский масштаб. Кино редкой страсти и силы».

«Такаси Ямадзаки снял безупречного наследника «Минус один», — вторит Марисса Хилл. — В центре внимания по-прежнему судьба семьи, но вокруг неё разворачиваются адреналиновые экшен-сцены и поражающие воображение битвы монстров. При этом фильм потрясающе работает и в моменты камерной тишины… Меня до сих пор поражает, как эти ленты, снятые за сущие крохи по меркам современного Голливуда, умудряются выглядеть настолько роскошно. Король монстров ещё никогда не выглядел и не звучал столь величественно».

Критик Эдвард Дуглас признался, что остался «в абсолютном шоке и экстазе», а Брэндон Льюис резюмировал: «Ошеломляющая вершина кайдзю-кинематографа. За грандиозным аттракционом Ямадзаки спрятал мощнейший эмоциональный хук».

1949 год: радиация выходит на мировой уровень

Сюжетная фабула делает смелый шаг вперёд. Действие «Минус ноль» разворачивается в 1949 году — спустя два года после событий первого фильма. Семья Сикисима (к своим ролям вернулись звёзды оригинала Рюноскэ Камики и Минами Хамабэ) пытается наладить мирную жизнь в послевоенной Японии, когда над планетой нависает новая катастрофа.

Выросший до колоссальных размеров кайдзю выходит за пределы акватории Японских островов и направляется прямиком к берегам Соединённых Штатов, чтобы устроить глобальный апокалипсис на улицах Нью-Йорка.

Для студии Toho это 34-й собственный фильм о Годзилле (и 38-й в общемировом зачёте), но проект уже вошел в историю сразу по двум пунктам:

Первый в истории франшизы жесткий рейтинг R: масштаб разрушений и гибели людей впервые показан без цензурных скидок на семейную аудиторию, что превращает фильм в бескомпромиссный фильм-катастрофу. Технический прорыв: «Годзилла: Минус ноль» стал первым японским игровым фильмом, снятым специально для гигантских экранов формата IMAX.

Японский прокат стартует 3 ноября, а в американских кинотеатрах чудовище высадится уже 6 ноября. Судя по единодушному восторгу прессы, мир ждёт главное кинематографическое событие этой осени.

Примечания:

Историко-политический контекст 1949 года: Выбор 1949 года чрезвычайно символичен. В реальной истории это разгар американской оккупации Японии (период SCAP/GHQ под руководством генерала Макартура) и год, когда СССР испытал свою первую атомную бомбу (РДС-1), положив конец ядерной монополии США.

Отправка Годзиллы — живого воплощения атомного кошмара — прямиком в Нью-Йорк переворачивает историческую травму: если в оригинале 1954 года и в «Минус один» именно Япония страдала от последствий американских ядерных испытаний на атолле Бикини, то теперь ядерное возмездие физически переносится на территорию гегемона. Судьба Норико (клиффхэнгер первого фильма): Возвращение Минами Хамабэ подтверждает теории фанатов. В финале «Годзиллы: Минус один» выжившая Норико лежала в больнице, и на её шее под кожей пульсировало странное чёрное пятно. В каноне Toho это намёк на «клетки Годзиллы» (G-Cells), обладающие регенеративными свойствами (отсылка к классическому фильму «Годзилла против Биолланте», 1989). Семейная драма Сикисимы в сиквеле наверняка будет неразрывно связана с этой мутацией. Почему критики в шоке от графики и бюджета: Первый фильм «Годзилла: Минус один» стоил смехотворные по меркам Голливуда 12–15 миллионов долларов (для сравнения: американские «Годзилла и Конг: Новая империя» стоят $135–150 млн, а фильмы Marvel — от $200 млн). При этом команда Такаси Ямадзаки из всего 35 художников выдала картинку, получившую премию «Оскар». Сиквел, даже получив увеличенный бюджет и камеры IMAX, всё ещё в разы дешевле западных аналогов, но визуально выглядит на голову выше за счёт идеального чувства композиции и режиссуры света. Рейтинг R в фильмах о Годзилле: Исторически фильмы Toho балансировали между детскими сказками эпохи Сёва (1960–70-е) и мрачной драмой. Но даже самый депрессивный фильм серии — «Годзилла: Возрождение» (Shin Godzilla, 2016) Хидэаки Анно — имел «подростковый» PG-13. Настоящий взрослый рейтинг R развязывает Ямадзаки руки для демонстрации ужасов лучевой болезни, паники и реалистичных последствий крушения небоскрёбов среди мирного населения.

Рекомендации: