OpenAI готовится «убить» созданного ею чат-бота, чтобы превратить его в суперприложение

Компания, запустившая ChatGPT в 2022 году, теперь делает ставку на будущее, которое куда больше напоминает WeChat, чем простую строку вопросов и ответов.

У ChatGPT от OpenAI почти миллиард пользователей. Проблема в том, что большинство из них пользуются сервисом бесплатно. Именно эту задачу компания отчаянно пытается решить перед своим выходом на биржу (IPO).

План, о котором сообщает Financial Times со ссылкой на интервью с более чем дюжиной действующих и бывших сотрудников, заключается в превращении ChatGPT в суперапп — единый интерфейс для написания кода, автоматизации рутины, генерации изображений и работы с партнерскими приложениями. Внутри компании этот масштабный редизайн получил кодовое имя «Aria».

Сама OpenAI пока не подтвердила ни кодовое название, ни точную дату запуска. Ожидается, что изменения на сайте и в мобильных приложениях начнут внедряться уже в ближайшие недели.

Тибо Соттио (Thibault Sottiaux), ранее руководивший проектом Codex, а ныне возглавляющий разработку всех ключевых продуктов и платформы OpenAI, заявил в интервью FT, что их цель — создать ассистента, «способного помогать вам абсолютно во всем, будь то личная жизнь или работа».

— Чат мертв, — безапелляционно заявил Financial Times один из топ-менеджеров OpenAI. Согласитесь, это совсем не то, что ожидаешь услышать от компании, построившей свою империю на продукте под названием ChatGPT.

WeChat смог. Остальные лишь пытались

У идеи супераппа есть эталон — WeChat, «приложение для всего» от китайской корпорации Tencent. Стартовав в 2011 году как обычный мессенджер, сегодня он обрабатывает 45 миллиардов сообщений в день от 1,4 миллиарда ежемесячно активных пользователей. Платежные системы WeChat Pay и Alipay проводят транзакции на колоссальную сумму в 40 триллионов долларов в год. Китайские пользователи записываются к врачу, платят налоги и вызывают такси, ни на секунду не покидая приложения. WeChat уже давно перестал быть просто социальной сетью, превратившись в самостоятельную программную инфраструктуру.

Илон Маск грезил этой моделью с момента покупки Twitter в 2022 году. Он публично заявлял о желании превратить X в «западный WeChat». В 2025 году он запустил зашифрованный мессенджер XChat и платежную систему X Money (последнюю — в партнерстве с Visa для P2P-переводов). У X сейчас от 500 до 600 миллионов пользователей, однако амбиции в сфере платежей так и не увенчались успехом. Meta пыталась сделать нечто подобное с ботами в Messenger в 2016 году и годами продвигала платежи в WhatsApp. Эти попытки тоже не прижились.

Подход OpenAI в корне иной. Компания не пытается создать социальную сеть (этот эксперимент, начавшийся и закончившийся на нейросети Sora, можно считать неудачным). Вместо этого она отталкивается от платформы, которую люди уже используют для работы, и делает так, чтобы эта платформа выполняла еще больше рабочих задач.

Агент для программирования Codex способен писать, отлаживать и развертывать ПО, отталкиваясь от простого текстового запроса. ChatGPT Agent, запущенный в июле 2025 года, умеет самостоятельно искать информацию в сети, запускать приложения и оформлять заказы. А рабочие агенты (Workspace agents), выпущенные в апреле 2026 года, способны выполнять непрерывные многоступенчатые процессы внутри Slack и других корпоративных инструментов.

Именно этот технологический стек OpenAI сейчас и объединяет в едином интерфейсе.

Математика IPO

Годовая выручка OpenAI перевалила за 20 миллиардов долларов. На корпоративных клиентов приходится 40% этой суммы, при этом большинство пользователей Codex платят за подписку (в отличие от подавляющего большинства пользователей ChatGPT). Дженни Сяо (Jenny Xiao), партнер фонда Leonis Capital и бывший исследователь OpenAI, отметила в разговоре с FT, что еще год назад OpenAI «играла по-крупному ради великой мечты», тогда как девизом их конкурентов из Anthropic было «сначала заработать». Теперь же, по ее словам, «их пути сходятся, потому что обе компании нацелены на IPO, а инвесторов больше интересуют деньги, чем мечты».

Главным источником давления выступает именно Anthropic. К началу 2026 года годовая выручка их продукта Claude Code превысила 2,5 миллиарда долларов — быстрее, чем у любого корпоративного софта в истории. Сегодня корпоративный сектор приносит Anthropic около 80% всех продаж. Более того, похоже, они обошли OpenAI в гонке за IPO, официально начав процесс первичного размещения акций и конфиденциально подав черновик формы S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на прошлой неделе. OpenAI теперь выступает в роли догоняющего: сегодня компания также конфиденциально подала заявку на свое IPO.

Алекс Эмбирикос (Alex Embiricos), руководитель корпоративных продуктов OpenAI, поделился с FT своим видением финала этой гонки:

— Когда мы достигнем AGI (общего искусственного интеллекта), я не думаю, что на рынке останется множество разных брендов. Вероятно, будет некая единая сущность, к которой я смогу обратиться и которая сделает всё, что мне нужно.

Кроме того, OpenAI покупает Astral, компанию-разработчика инструментов для Python, чтобы интегрировать их решения напрямую в Codex. Выход компании на биржу запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Примечания:

Sora — модель генерации видео по текстовому описанию, которую OpenAI анонсировала в начале 2024 года. Попытка создать вокруг неё нечто вроде социальной платформы (где пользователи делятся сгенерированным видео) не нашла широкого отклика. Swing for the fences — бейсбольная американская идиома: «замахиваться, чтобы отправить мяч за ограду»; метафорически — рисковать по-крупному, стремиться к амбициозной цели без гарантий. Русский аналог: «ставить всё на кон» или «ловить крупную рыбу». SEC (Securities and Exchange Commission) — Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Форма S-1 — регистрационная заявка, которую компания обязана подать перед IPO. Возможность подачи конфиденциальной формы S-1 позволяет не раскрывать финансовую отчётность публично до определённого этапа — это стандартная практика. AGI (Artificial General Intelligence) — «искусственный общий интеллект», то есть ИИ, способный выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне человека или выше. Это давняя и ключевая цель OpenAI (что отражено даже в её названии). Astral — компания-разработчик инструментов Ruff (ультрабыстрый линтер и форматтер для Python) и uv (менеджер пакетов). Их интеграция в Codex может значительно ускорить и упростить рабочий процесс Python-разработчиков внутри экосистемы OpenAI. «Cуперприложение» (superapp). Концепция наиболее успешна в Азии (WeChat, Grab, Gojek, Line). На западном рынке ни одна компания пока не воспроизвела эту модель в полном объёме. Статья интересна тем, что OpenAI пытается сделать это не через социальную сеть или мессенджер (как пытались Meta, Twitter/X), а через рабочий инструмент на базе ИИ — иными словами, захватить пользователя не через «общение», а через «делание».

Дополнительно:

The Super App Blueprint (Benedict Evans) — хороший аналитический обзор того, почему модель WeChat приживается в Азии и не приживается на Западе.

(Benedict Evans) — хороший аналитический обзор того, почему модель WeChat приживается в Азии и не приживается на Западе. Последние отчёты a]16z и Sequoia Capital по монетизации ИИ-продуктов — там подробно разбирается unit-экономика ChatGPT vs. Claude.

и по монетизации ИИ-продуктов — там подробно разбирается unit-экономика ChatGPT vs. Claude. S-1 filings Anthropic (когда станут публичными) — будут чрезвычайно информативны для понимания реальных доходов ИИ-индустрии в отличие от оценок, основанных на PR-заявлениях.

И ещё: если вы следите за ИИ или инвестируете в технологии, то обращайте внимание не на потребительские функции (генерация картинок или видео), а на инструменты автоматизации бизнес-процессов и написания кода. Именно там будут сосредоточены главные капиталы в ближайшие годы.