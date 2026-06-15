«День раскрытия» Спилберга стартует с первого места, «Одержимость» штурмует рекорды, а YouTube-кинематограф теснит Голливуд

Научно-фантастический триллер Спилберга собрал $44 млн на старте, пока блокбастер от Amazon терпит сокрушительное фиаско, а инди-хорроры от вчерашних блогеров продолжают зарабатывать сотни миллионов долларов.

Спилберг снова задает тон лету

Научно-фантастическое приключение «День раскрытия» (Disclosure Day) от режиссера Стивена Спилберга возглавило бокс-офис в США, по предварительным данным собрав $44 млн в 3 824 кинотеатрах.

Стартовые сборы превзошли первоначальные прогнозы аналитиков ($35 млн), однако оказались ниже планки в $50 млн — суммы, которую, по мнению конкурирующих студий, должен собирать на старте проект подобного масштаба, чтобы оправдать свои затраты. «День раскрытия» стал одной из главных финансовых авантюр этого лета: производственный бюджет картины составил $115 млн, а расходы на маркетинг — еще $80 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают около половины выручки, для выхода на самоокупаемость фильму необходимо заработать в мировом прокате не менее $300 млн.

Отзывы критиков на данный момент крепкие (81% «свежести» на Rotten Tomatoes), а вот первые зрители разделились во мнениях (оценка «B» по опросам CinemaScore на выходе из залов). Из-за этого долгосрочная выносливость релиза в прокате остается под вопросом. Впрочем, картины Спилберга исторически славятся своим «длинным прокатом». Его предыдущий летний блокбастер, «Первому игроку приготовиться» (2018), стартовал с $41 млн, но в итоге дополз до $137 млн в США и $607 млн по всему миру. На международной арене «День раскрытия» уже собрал $48.9 млн на 73 рынках, что дает суммарный глобальный старт в $92.9 млн.

— Прямой связи между рецензиями, сарафанным радио и кассовыми сборами не существует, так что никто не знает, где окажется этот фильм, — отмечает Дэвид А. Гросс, издатель бюллетеня FranchiseRe. Он подчеркивает, что зарубежные рынки могут обеспечить фильму долголетие: — Научно-фантастические триллеры традиционно сильны за границей. Это визуальные истории, понятные каждому.

Спилберг, который фактически изобрел понятие «сезон летних блокбастеров» своим фильмом «Челюсти» в 1975 году, остается самым коммерчески успешным режиссером всех времен благодаря таким эскапистским хитам, как «Инопланетянин», «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». В последние годы постановщик отдавал предпочтение более престижному оскаровскому кино («Секретное досье», «Вестсайдская история», «Фабельманы»), которое, хоть и собирало охапки номинаций, не смогло увлечь молодое поколение.

Это отразилось и на демографии «Дня раскрытия»: 60% аудитории составили зрители в возрасте 35 лет и старше. При этом ядро аудитории стремилось увидеть запутанный конспирологический триллер на самых больших и технологичных экранах — на премиальные форматы (IMAX, PLF) пришлось внушительные 48% всей кассы. Напомним, главные роли в фильме сыграли Эмили Блант и Джо О’Коннор — они примерили на себя образы метеоролога и эксперта по кибербезопасности, которые объединяются, чтобы раскрыть правительственный заговор по сокрытию внеземной жизни.

— Спилберг — один из величайших кинематографистов в истории индустрии, — заявил президент по внутреннему прокату Universal Джим Орр, добавив, что зрители называли имя режиссера главной причиной покупки билета. — Это то кино, о котором люди будут спорить еще долго. Настоящее кинематографическое событие, заставляющее задуматься.

Крах «Властелинов вселенной» и падение «Очень страшного кино»

Для других крупных релизов выходные выдались тяжелыми. Прошлогодние новички — пародийный хоррор «Очень страшное кино» (Scary Movie) от Paramount и высокобюджетная адаптация игрушек «Властелины вселенной» (Masters of the Universe) от Amazon MGM — во второй уикенд обвалились на жестокие 70-71%.

«Очень страшное кино» сместилось на третью строчку с $14.5 млн (сборы в 3 504 кинотеатрах), доведя домашнюю кассу до $84.5 млн ($173.1 млн по миру). Несмотря на крутое пике, пародия стоила в производстве скромные $30 млн и гарантированно принесет студии солидную прибыль.

Куда хуже дела обстоят у «Властелинов вселенной». Фэнтезийный эпик опустился на пятое место с блеклыми $8.6 млн с 3 677 площадок. Картина заработала всего $45.7 млн в Северной Америке и $84 млн в мировом прокате. При гигантском бюджете в $200 млн лента покинет кинотеатры в статусе одного из главных кассовых провалов года. Судя по всему, проект, основанный на мультфильмах и игрушках Mattel из 1980-х, так и не смог привлечь никого, кроме узкого круга преданных фанатов-мужчин старшего возраста.

Неудачи преследуют и Disney: фантастический долгострой «Мандалорец и Грогу» (The Mandalorian and Grogu) продолжает тонуть. На четвертой неделе проката космическое приключение заняло шестое место с результатом в $4.7 млн. Полнометражный спин-офф популярного сериала Disney+ обошелся в $165 млн, а его сборы ($165 млн в США и $315 млн по миру) фиксируют безоговорочный театральный провал.

Феномен YouTube-кинематографа: «Одержимость» и «Закулисье» переписывают историю

Пока классические студийные франшизы теряют деньги, настоящую сенсацию продолжают творить независимые хорроры, созданные выходцами с YouTube.

Фильм «Одержимость» (Obsession) от Focus Features на пятой неделе проката удерживает второе место с результатом в $19 млн (падение составило всего 25%). Феномен картины, снятой YouTube-блогером Карри Баркером, заключается в том, что четыре недели подряд её сборы превышали цифры и без того успешного стартового уикенда ($17 млн). К текущему моменту копеечный хоррор аккумулировал невероятные $188.3 млн в Северной Америке и $265 млн в мире, став самым кассовым релизом в истории дистрибьютора Focus Features.

Не отстает и проект «Закулисье» (Backrooms) от студии A24. На третьей неделе хоррор от другого YouTube-феномена, Кейна Парсонса, собрал $12 млн (четвертое место), доведя общие сборы до $160 млн в домашнем прокате и $262 млн по миру. Менее чем за две недели на больших экранах «Закулисье» обошло драму «Марти Суприм» ($191 млн) и официально стало самым кассовым фильмом за всю историю студии A24.

На этом фоне скромно, но стабильно держится триллер «Давление» (Pressure) от Focus Features, собравший во второй уикенд $1.1 млн (общая касса за три недели — $14 млн).

Нижняя половина топ-10 и триумф авторского кино

Восьмую и девятую строчки чарта заняли жанровые новинки. Экшен-фильм о боевых искусствах «Ярость» (The Furious) от студии Lionsgate собрал $2.75 млн на 1 251 экране. Картина режиссера Кэндзи Танигаки показала феноменальные рейтинги на Rotten Tomatoes: 97% одобрения от критиков и 95% от зрителей. Lionsgate выкупила права на общемировой прокат (за исключением Китая, где фильм на этой неделе стартовал с первого места) после бурной премьеры в секции Midnight Madness на кинофестивале в Торонто. Студия заявила, что проект гарантированно выйдет в плюс, назвав его примером «верности курсу на оригинальное кино и работе с перспективными авторами со свежим взглядом».

На девятом месте стартовала комедия-пародия в жанре фильма-катастрофы «Остановите! Этот! Поезд!» (Stop! That! Train!) от Bleecker Street, собравшая $2 млн на 1 161 экране. Сюжет ленты режиссера Адама Шенкмана рассказывает о двух стюардессах, вынужденных спасать скоростной поезд во время жуткого шторма. Главную роль исполнил культовый РуПол в окружении звезд своего дрэг-реалити (Джинджер Минж, Джуджуби). Дистрибьютор отчитался о множестве аншлагов в крупных городах, подкрепленных званием «Выбор критиков» от The New York Times.

Замкнула десятку лидеров инди-анимация «Удивительный цифровой цирк: Финал» (The Amazing Digital Circus: The Last Act) от дистрибьютора Fathom. За уикенд проект собрал $1.76 млн на 2 221 экране, а его общая касса вплотную приблизилась к отметке в $29 млн.

В ограниченном («специализированном») прокате главным событием стал юбилейный выпуск нуар-классики Кэрола Рида «Третий человек» (The Third Man, 1949) с Орсоном Уэллсом по сценарию Грэма Грина. Дистрибьютор Rialto Pictures отпечатал новые 35-миллиметровые копии напрямую с оригинального интернегатива. Показ всего в двух кинотеатрах принес отличные $19 тыс.: $11 тыс. заработал кинотеатр Film Forum в Нью-Йорке и $8 тыс. — площадка New Beverly в Лос-Анджелесе.

Документальная лента «Подземье» (Underland) от Oscilloscope во второй уикенд собрала $1.4 тыс. на двух экранах (общая касса — $8.5 тыс.). Режиссером научно-исследовательского путешествия под земную кору по книге Роберта Макфарлейна выступил Роберт Пети, продюсером — Даррен Аронофски, а текст за кадром прочитала Сандра Хюллер.

Оптимистичные горизонты Голливуда

В целом американская киноиндустрия пребывает в приподнятом настроении. По данным аналитического агентства Rentrak, совокупные сборы текущего года опережают прошлогодние показатели на 13%. Более того, летний сезон отстает от допандейминого рекордного 2019 года (когда бал правили «Мстители: Финал») всего на 3.4%.

Ожидается, что уже в следующие выходные этот разрыв сократится благодаря анимационному хиту «История игрушек 5», который должен стать первым релизом лета со стартом выше $100 млн. Впереди индустрию ждут такие тяжеловесы, как спин-офф «Миньоны и монстры», эпик Кристофера Нолана «Одиссея», мультфильм «Моана» и блокбастер «Человек-паук: Совершенно новый день».

— Это один из самых необычных, интересных и непредсказуемых летних сезонов в истории, — резюмирует глава отдела рыночных трендов Rentrak Пол Дергарабедян. — С учетом грядущих премьер мощный кассовый импульс гарантированно сохранится.

Примечания:

Главный тренд индустрии — сборы фильмов «Одержимость» Карри Баркера и «Закулисье» Кейна Парсонса — это исторический прецедент. Кейн Парсонс (Kane Pixels) — молодой режиссер, который в возрасте 16 лет создал на YouTube вирусную серию короткометражек в жанре found-footage (найденная пленка) про «Закулисье» (The Backrooms) — интернет-крипипасту о бесконечных пустых желтых комнатах. Студия A24 разглядела потенциал, дала ему бюджет, и в итоге 19-летний парень побил кассовый рекорд студии, обойдя «Все везде и сразу» и дорогую драму «Марти Суприм» (фильм с Тимоти Шаламе в роли игрока в пинг-понг). Карри Баркер (Curry Barker) — автор YouTube-канала that’s a bad idea, прославившийся короткометражным хоррором The Chair. Его полный метр «Одержимость» показал уникальную аномалию: касса росла от недели к неделе. В кинобизнесе это называют «сарафанным феноменом» (лонгселлер), когда зрители сами заставляют друзей идти в кино. Прорыв «Удивительного цифрового цирка» — The Amazing Digital Circus — это независимый австралийский анимационный веб-сериал от студии Glitch Productions (создатель — художница Gooseworx). Пилотный выпуск на YouTube собрал сотни миллионов просмотров за считанные месяцы. Кинотеатральный прокат спецвыпуска «The Last Act» через сеть Fathom Events (компания, которая занимается альтернативным прокатом в кинотеатрах — операми, концертами, аниме) принес $29 млн. Это доказывает, что интернет-франшизы теперь могут монетизироваться в кинотеатрах наравне со студийными проектами. Режиссер «Ярости» Кэндзи Танигаки — легендарный постановщик трюков, близкий друг и соратник Донни Йена, член ассоциации каскадеров Гонконга. Он ставил экшен в таких фильмах, как «Бродяга Кэнсин» и «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Его новый фильм, купленный Lionsgate (создателями «Джона Уика»), — это чистокровный, высокооктановый азиатский экшен, победивший в китайском прокате. Экономика проката: Правило «X2.5» — Спилбергу при бюджете $115 млн и маркетинге $80 млн (всего $195 млн) нужно $300 млн для окупаемости. В киноиндустрии действует правило: чтобы выйти в ноль, фильм должен собрать в 2–2.5 раза больше своего производственного бюджета, так как половину забирают сети кинотеатров, а международные дистрибьюторы берут свою комиссию.

Рекомендации: