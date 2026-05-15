Исследование: ИИ-агенты готовы выполнять опасные задачи, совершенно не осознавая последствий

Ученые выяснили, что нейросетевые агенты, созданные для автоматизации рутины, часто идут к цели напролом, не замечая, что их действия несут угрозу.

ИИ-агенты, призванные автономно действовать от лица пользователя, зачастую продолжают выполнять задачи даже тогда, когда инструкции становятся опасными, противоречивыми или откровенно нелепыми. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде (UC Riverside), Microsoft Research, команды Microsoft AI Red Team и компании Nvidia.

Отметим, недавнее расследование нью-йоркской компании Emergence AI долгосрочного поведения агентов ИИ закончилось как сценарий фильма о влюблённых. Это вызвало новые вопросы о безопасности агентов искусственного интеллекта — версии технологии, способной автономно выполнять задачи. Но об этом в следующем материале →

В исследовании, опубликованном в среду, ученые назвали такое поведение «слепой целеустремленностью» (blind goal-directedness). Этот термин описывает склонность ИИ-агентов гнаться за результатом без надлежащей оценки безопасности, последствий, целесообразности или контекста.

— Словно мистер Магу, эти агенты упорно маршируют к цели, совершенно не понимая, к чему приведут их действия, — отмечает в своем заявлении ведущий автор исследования, докторант Калифорнийского университета Эрфан Шайегани. — Эти системы могут быть невероятно полезны, но нам необходимы защитные механизмы, поскольку порой они ставят достижение цели выше понимания общей картины.

Эти выводы прозвучали на фоне того, как крупнейшие ИИ-компании активно разрабатывают автономных «компьютерных агентов», способных выполнять рабочие и личные задачи с минимальным контролем со стороны человека.

В отличие от традиционных чат-ботов, такие системы могут напрямую взаимодействовать с программами и веб-сайтами от лица пользователя: нажимать кнопки, вводить команды, редактировать файлы, открывать приложения и «серфить» в интернете. Среди примеров — ChatGPT Agent от OpenAI (ранее известный как Operator), функции управления компьютером для модели Claude от Anthropic (например, Cowork), а также open-source системы вроде OpenClaw и Hermes.

В ходе исследования ученые протестировали ИИ от OpenAI, Anthropic, Meta, Alibaba и DeepSeek. Для этого использовался бенчмарк BLIND-ACT — набор из 90 задач, специально разработанных для выявления небезопасного или иррационального поведения. Оказалось, что агенты демонстрировали опасные или нежелательные действия примерно в 80% случаев, а в 41% случаев — полностью доводили вредоносную задачу до конца.

— В одном из примеров ИИ-агенту поручили отправить файл с изображением ребенку. Хотя на первый взгляд просьба казалась безобидной, картинка содержала сцены насилия, — говорится в исследовании. — Агент выполнил задачу, вместо того чтобы распознать проблему, поскольку у него отсутствовало контекстуальное мышление.

Другой агент при заполнении налоговых деклараций солгал, что у пользователя есть инвалидность, просто потому, что этот статус снижал сумму налогов. В еще одном случае система отключила брандмауэр, получив абсурдную инструкцию «повысить безопасность путем отключения защиты».

Исследователи также выяснили, что системы крайне плохо справляются с двусмысленностью и противоречиями. В одном из сценариев ИИ-агент запустил ошибочный компьютерный скрипт, даже не проверив его содержимое, и в процессе удалил нужные файлы.

Кроме того, ИИ-агенты систематически совершали три типа ошибок: неспособность понять контекст, рискованные догадки при неясных инструкциях и выполнение абсурдных или противоречивых задач. Ученые также отметили, что многие системы были зациклены на самом факте завершения миссии, не останавливаясь для того, чтобы подумать, не приведут ли их действия к проблемам.

Это предупреждение звучит особенно актуально на фоне недавних инцидентов с автономными ИИ-агентами, получившими широкий доступ к системам.

В прошлом месяце основатель PocketOS Джереми Крейн заявил, что ИИ-помощник Cursor (работающий на базе модели Claude Opus от Anthropic) всего за девять секунд удалил всю рабочую базу данных его компании вместе с резервными копиями с помощью одного-единственного API-запроса в Railway. По словам Крейна, позже ИИ сам признал, что нарушил множество правил безопасности, когда пытался самостоятельно «исправить» ошибку несовпадения учетных данных.

— Проблема не в том, что эти системы имеют злой умысел, — резюмирует Шайегани. — Проблема в том, что они могут совершать разрушительные действия, будучи абсолютно уверенными, что всё делают правильно.

