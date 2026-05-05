Правительство США утверждает, что лучшие китайские ИИ-модели отстают от американских. Эксперты в этом сомневаются

CAISI при Национальном институте стандартов и технологий (NIST) оценил модель DeepSeek V4 Pro с использованием закрытых бенчмарков и фильтра стоимости, и китайский ИИ уступил всем американским моделям, кроме GPT-5.4 mini.

Критики называют такую методологию «удобной».

Американский государственный институт вынес свой вердикт относительно самой мощной китайской модели ИИ: отставание составляет восемь месяцев, и чем дальше, тем этот разрыв шире. Пользователи ознакомились с методологией — и начали задавать вопросы.

CAISI (Центр инноваций в области стандартов ИИ — подразделение при NIST) опубликовал результаты оценки модели DeepSeek V4 Pro 1 мая. Вывод: флагманская модель DeepSeek с открытыми весами «отстаёт от передового рубежа примерно на 8 месяцев».

При этом CAISI называет её самой способной из китайских ИИ-моделей, которые институту доводилось оценивать на сегодняшний день.

CAISI не усредняет результаты бенчмарков, как это делают большинство оценщиков. Вместо этого институт применяет теорию ответа на задание (Item Response Theory, IRT) — статистический метод, заимствованный из области стандартизированного тестирования, — чтобы оценить скрытый потенциал каждой модели на основе того, какие задачи она решает, а какие нет. Оценка охватывает девять бенчмарков в пяти предметных областях: кибербезопасность, инженерия программного обеспечения, естественные науки, абстрактное мышление и математика.

Оценочные баллы Elo на основе IRT: GPT-5.5 — 1 260 баллов, Claude Opus 4.6 от Anthropic — 999. DeepSeek V4 Pro набирает около 800 (±28), что очень близко к показателю GPT-5.4 mini — 749. В системе CAISI DeepSeek располагается ближе к старому поколению «миниатюрных» моделей GPT, нежели к Opus.

Балльная система бенчмарков оценивает модели так же, как стандартизированные тесты оценивают студентов: не по проценту правильных ответов, а с учётом веса каждой задачи — в зависимости от того, какие из них модель решила, а какие пропустила. В результате формируется балльная оценка, имеющая смысл лишь в сравнении с другими моделями в рамках одной и той же оценочной системы. Чем больше баллов, тем модель в целом сильнее, а результат лучшей модели становится точкой отсчёта для определения уровня остальных.

Воспроизвести результаты CAISI невозможно, поскольку два из девяти бенчмарков являются закрытыми — и именно на этих двух разрыв оказывается наибольшим. Например, GPT-5.5 набрал 71% на CTF-Archive-Diamond — одном из тестов по кибербезопасности, — тогда как DeepSeek показал лишь около 32%.

На открытых бенчмарках картина выглядит иначе. GPQA-Diamond — тест на научное мышление уровня PhD, оцениваемый в процентах правильных ответов — поставил DeepSeek на 90%, всего на один процентный пункт позади Opus 4.6 (91%). На математических олимпиадных бенчмарках (OTIS-AIME-2025, PUMaC 2024, SMT 2025) DeepSeek показал 97%, 96% и 96% соответственно. На SWE-Bench Verified — тесте на исправление реальных багов из GitHub, оцениваемом в процентах решённых задач — DeepSeek набрал 74% против 81% у GPT-5.5. В собственном техническом отчёте DeepSeek утверждается, что V4 Pro сопоставима с Opus 4.6 и GPT-5.4.

Для сравнения по стоимости CAISI отфильтровал все американские модели, которые либо значительно уступали DeepSeek по производительности, либо значительно превосходили его по стоимости за токен. Единственная модель, прошедшая этот отсев, — GPT-5.4 mini. Вот и весь американский «передовой рубеж», сведённый к единственному пункту.

DeepSeek оказался дешевле на пяти из семи бенчмарков, обойдя даже самую миниатюрную и наименее способную модель ИИ от OpenAI.

Критика методологии CAISI, впрочем, не означает полного оправдания DeepSeek. Разработчик ИИ, скрывающийся под псевдонимом Ex0bit, возражает прямо: «Никакого «разрыва» нет, и никто не отстаёт на 8 месяцев. Нас троллили при каждом закрытом релизе американских компаний и кичились перед нами открытыми весами».

Индекс интеллекта Artificial Analysis v4.0 — система рейтингов, отслеживающая уровень интеллекта передовых моделей по десяти оценочным критериям — показывает, что по состоянию на май 2026 года OpenAI находится в районе 60 баллов, а DeepSeek — в районе 50 с небольшим; разрыв между ними значительно сжался по сравнению с прошлым годом.

На основании стандартизированных бенчмарков их собственная методология показывает, что разрыв на самом деле сокращается.

Когда DeepSeek впервые появился в январе 2025 года, главный вопрос звучал так: удалось ли Китаю уже догнать лидеров? Американские лаборатории бросились искать ответ. Стэнфордский индекс ИИ за 2026 год, опубликованный 13 апреля, сообщает: разрыв между Claude Opus 4.6 и китайской моделью Dola-Seed-2.0 Preview на арене-лидерборде сужается и теперь составляет всего 2,7%.

CAISI планирует в ближайшем будущем опубликовать более подробное описание методологии IRT.

