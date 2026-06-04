 

Зубные протезы и грудное молоко — Uber опубликовал ежегодный Индекс потерянных и найденных вещей

04.06.2026, 11:00, Разное
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Сервис совместных поездок Uber представил 10-й ежегодный рейтинг забытых вещей, в котором собраны самые распространенные и самые необычные предметы, оставленные пассажирами в автомобилях. В топ-10 самых странных находок этого года вошли зубные протезы с двумя зубами, грудное молоко, человеческие волосы, групповая фотография певца Донни Осмонда, электронный браслет, марихуана, документы о выписке из больницы имени Джорджа Вашингтона, пакет с шариками, кислородный баллон и золотые зубные протезы.

Среди других необычных забытых вещей оказались новый мини-холодильник, один красный каблук от туфель Louboutin, электропроводка, живая рыба, манекен, два дерева, плащ со статуей Свободы, газонная трава, рельефная фотография Иисуса со стразами, портативный термопринтер, сварочная маска, санки, полицейская рация, тазовые имплантаты, коробка с живыми бабочками, двухдверная духовка, детский глазной протез, аппарат для терапии апноэ и кухонный кран.

В Uber также сообщили, что чаще всего пассажиры забывают телефоны, кошельки, багаж, ключи, наушники, одежду, паспорта, очки, украшения и ноутбуки. Самыми забывчивыми городами были названы Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Вашингтон, Даллас, Бостон, Атланта и Ньюарк. По данным компании, чаще всего вещи теряют по воскресеньям, а самым «забывчивым» днем за год стало 17 июля.

Кроме того, Uber вспомнил самые необычные находки за последние десять лет. В разные годы пассажиры оставляли в машинах потерянного лобстера, документы о разводе вместе с подписью «мой брат», голову лосося, шнурок с надписью «девственность – это круто», огромный портрет Кейт Миддлтон, полкилограмма икры, живого той-пуделя, искусственные ягодицы, чучело кролика и даже аквариум на 75 галлонов.

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