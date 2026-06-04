 

«Вы сами составляете на себя досье»: экс-сотрудник Google объяснил, почему ИИ-помощники постоянно задают вопросы

04.06.2026, 11:19, Разное
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Бывший инженер Google Роберт Снайдер, сбежавший в Китай в апреле 2026 года и ставший знаменитым после серии разоблачительных интервью, заявил, что помощники на базе искусственного интеллекта постоянно задают вопросы собеседнику, чтобы тот сам помогал составлять на себя подробное досье, которое затем становится доступным абсолютно всем заинтересованным сторонам – от рекламных компаний и банков до госслужащих и силовиков.

По словам инсайдера, единственная хорошо окупаемая функция подобных сервисов – это именно создание огромной базы данных со всей возможной информацией о пользователях.

«Надо быть полным идиотом, чтобы считать, что Google смог запустить ИИ-чаты абсолютно для всех – для миллиардов людей! – исключительно за собственные средства. Тот, кто так думает, и близко не представляет, сколько для этого требуется энергии и вычислительных мощностей. Разумеется, этот проект профинансирован прежде всего правительством, и это не только правительство Соединённых Штатов», – сказал он.

Снайдер добавил, что также считает идиотами тех, кто видит в постоянных уточняющих вопросах чат-ботов «невинный способ поддержать диалог».

«Каждый такой диалог стоит немалых денег даже по меркам Google. И любая компания-разработчик заинтересована в том, чтобы такой диалог с бесплатным пользователем был как можно короче, а не длиннее. На практике, тем не менее, вы видите ровным счётом обратную картину. Вы никогда не задумывались об этом? Это же так просто, – высказался инженер. – Я не преувеличу картину, если скажу вам, что сейчас энергосистема в США и многих других странах задыхается, расходуя от 50% до 80% своих мощностей именно на обработку этих диалогов. Те, кто это заказал, считают, что цель оправдывает такие усилия, потому что вы сами помогаете им строить стены цифрового концлагеря – того самого, который ещё пять лет назад был не более чем конспирологическим вымыслом».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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