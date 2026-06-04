 

Камуфляж кузнечиков сделал их брачные песни привлекательнее

04.06.2026, 10:34, Разное
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Кузнечик Viadana brunneri обитает на панамских островах и отлично маскируется под растительность благодаря большим ярко-зеленым надкрыльям, имитирующим не только цвет, но и текстуру листьев. Группа исследователей из Сент-Эндрюсского университета проверила, как камуфляж, приобретенный в результате естественного отбора, влияет на привлекательность брачных песен самцов этого вида. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Принято считать, что признаки, развившиеся в результате естественного отбора для повышения шансов на выживание, и те, что появились при половом отборе для привлечения партнера и размножения, противоречат друг другу. Например, яркие перья павлина помогают привлекать самок, но делают самцов легкой добычей для хищников. Однако новые результаты демонстрируют редкий пример того, как эти качества могут дополнять друг друга.

Исследователи и раньше обращали внимание на «конфликт» между признаками, необходимыми для безопасности и для размножения у насекомых и животных. Однако исторически для проверки таких гипотез ученые удаляли привлекающее противоположный пол украшение и смотрели, как это повлияет на жизнеспособность особи. В новом исследовании применили противоположный подход — удалили структуры, сформированные естественным отбором, и проследили, как это повлияло на привлекательность особи.

Для проверки гипотезы ученые отобрали самцов и самок Viadana brunneri на острове Барро-Колорадо (Панама), поместили их в клетки, оснащенные микрофонами, и записали звуки брачных песен. После этого части кузнечиков удалили надкрылья и снова сделали аудиозаписи. В общей сложности записали 1621 «песню» в исполнении 30 кузнечиков.

Акустический и резонансный анализ записей указал на то, что самцы с неповрежденными крыльями издают более громкие и низкочастотные звуки, которые оказывались более предпочтительными для самок.

Это исследование — редкое доказательство существования гармоничного взаимодействия естественного и полового отбора, в результате которого появляются черты, одновременно повышающие шансы на выживание и успех в спаривании. В дальнейшем команда планирует изучить, как такое интересное взаимодействие развилось у кузнечиков.

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